И племянница Путина попала под санкции

Минфин США сообщил о расширении санкционных списков в отношении физических лиц и организаций за содействие в войне против Украины и участие в поставках в Россию передовых технологий и оборудования для поддержки российского ВПК.

Как сообщает «Голос Америки», в список, среди прочих, попали: дочернии компании «Росатома», в том числе «Росатом Инфраструктурные решения» и «Росатом Микроэлектроника», заместители министра обороны России Анна Цивилева (двоюродная племянница Владимира Путина), Павел Фрадков, Александр Фомин, Виктор Горемыкин и Андрей Булыга, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.