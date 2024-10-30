Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом

Итак, парламентские выборы завершились победой правящей «Грузинской мечты», но, как и следовало ожидать, проходило это вовсе не так красиво и гладко, как, скажем, в нейтральной Швейцарии или в безмятежном Люксембурге. Через несколько минут после восьми вечера, когда закрылись избирательные участки, в обоих лагерях наблюдалась атмосфера безудержного ликования. Экзит-поллы, проведенные оппозицией, показали, что «Грузинская мечта» набирает не более 40 процентов голосов, в то время как проправительственные экзит-поллы давали правящей партии 56 процентов.

Эйфория в стане оппозиции зашкаливала настолько, что ваш покорный слуга даже получил от активиста одной из оппозиционных партий любезное СМС-сообщение с чисто грузинским текстом: «Уважаемый, приглашаем вас в ресторан, чтобы отметить победу с достойными людьми». Однако радость по поводу триумфа оппозиционных сил продлилась ровно полтора часа. В половине десятого ЦИК обнародовал первые данные, подсчитанные новой электронной системой, по которым «Грузинская мечта» получила 53 процента голосов. И пробки от бутылок шампанского вернулись за ненадобностью обратно. Занавес! Вполне объяснимое оцепенение в лагере оппозиции длилось все воскресенье, поскольку никакой дополнительной уточняющей информации не поступало. Наблюдательная миссия ОБСЕ, внешнеполитические ведомства США и стран Евросоюза, пресс-атташе различных посольств, словом, все вокруг делали какие-то общие, расплывчатые заявления, которые можно было интерпретировать и как подтверждение, и как неуверенность в объективности итогов парламентских выборов.

Воздух над Тбилиси был густо пропитан вопросительными интонациями. Как отреагирует на итоги выборов Запад? Что предпримут проигравшие? Смогут ли оппозиционные партии выйти из шока? Способна ли протестно настроенная общественность Грузии преодолеть разочарование и продемонстрировать готовность бороться? А главное, что конкретно предъявит оппозиция? Есть ли у нее какие-либо доказательства фальсификации выборов? Ведь одно дело утверждать, что итоги выборов были подтасованы, и совсем другое - доказать это документально. Весь воскресный день и все утро понедельника оппозиция потратила на то, чтобы прийти в себя, а заодно понять, с какого фланга лучше атаковать победителей парламентских выборов. С самого начала было очевидно, что проверка протоколов избирательных комиссий абсолютно бесполезна – там все чисто. Покопавшись в бескрайнем массиве текстовой, фото- и видеоинформации, оппозиция определилась с тактикой - если и были нарушения, то не в процессе подсчета голосов, как это обычно бывает, а еще перед голосованием – липовые удостоверения личности, так называемые «карусели», которые в Грузии непонятно почему называют «армянскими», и так далее. Вооружившись документами, свидетельствующими о таких нарушениях, и получив поддержку президента Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция назначила митинг протеста на вечер понедельника, на который по разным оценкам пришло от 20 до 40 тысяч человек.

И хотя под впечатлением от массовости этого митинга тон США и Евросоюза стал более суровым, оценочная часть выборов со стороны Вашингтона и Брюсселя по-прежнему остается расплывчатой. Возможно, потому, что по общему мнению аналитиков, недовольство сторонников оппозиционных партий никак не может в создавшейся ситуации трансформироваться в майдан по украинскому образцу. Прежде всего, мирные демонстрации могут стать триггером серьезных политических изменений только при слабом государстве, каким была Грузия эпохи Эдуарда Шеварднадзе. Нынешняя же Сакартвело – это хорошо организованная и четко управляемая страна с лояльным классом чиновников и эффективным силовым аппаратом. Ненасильственное смещение власти возможно также, если власть эта непопулярна настолько, что на улицы с протестом выходит практически вся страна. И это тоже не про нынешнюю Грузию.