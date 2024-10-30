Турция пришла на помощь России со сливочным маслом

Турция с 27 октября 2024 года начала поставлять в Россию сливочное масло, ввезено уже 20 тонн продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как известно, в России возник дефицит сливочного масла. Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.

Как сообщает российский Минсельхоз, принимаются меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных России стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.