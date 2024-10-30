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Американское общество расколото… и боится войны

20:25 862

Большинство американцев опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться, и США окажутся втянутыми в войну, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.

Согласно результатам опроса, 87% американцев в той или иной степени обеспокоены перспективой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в результате чего в него будут втянуты другие государства. Еще 87% респондентов опасаются, что в войну будут втянуты США.

Из опроса также следует, что 55% зарегистрированных избирателей поддерживают введение экономических санкций против Ирана, в то время как 14% выступают против. Еще 38% одобряют поставки вооружения израильской армии, столько же людей выступает против. При этом только 22% зарегистрированных избирателей поддерживают развертывание американских войск для помощи Израилю, более половины (54%) не поддержали такой шаг.

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