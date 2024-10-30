Венгрия: Грузию никто не ждет в Евросоюзе

"Грузия хорошо проживет и без ЕС", — заявили в офисе венгерского премьера Орбана.

Евросоюз сегодня не готов никого принимать в свои ряды, независимо от того, "любит" ли Брюссель правительство страны-кандидата.

"Грузию в ЕС сейчас не любят, грузины с этим смогут жить, наверное, даже лучше, чем хотели бы в Брюсселе", — сказал глава администрации Орбана Гергей Гуйяш.