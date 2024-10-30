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Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Венгрия: Грузию никто не ждет в Евросоюзе

20:30 918

"Грузия хорошо проживет и без ЕС", — заявили в офисе венгерского премьера Орбана.

Евросоюз сегодня не готов никого принимать в свои ряды, независимо от того, "любит" ли Брюссель правительство страны-кандидата.

"Грузию в ЕС сейчас не любят, грузины с этим смогут жить, наверное, даже лучше, чем хотели бы в Брюсселе", — сказал глава администрации Орбана Гергей Гуйяш.

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18:50 1973
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