О школах для азербайджанцев в Испании, Великобритании, Грузии…

“В последние 15 лет самый высокий результат среди азербайджанцев Грузии при поступлении в вузы показал Мурад Будагов. Азербайджанский юноша, поступивший в вуз на основе экспериментальной программы 1+4, предусмотренной для национальных меньшинств в Грузии, является выпускником Центра интеграции азербайджанцев Грузии, созданного в 2019 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой” - это не только успех одного азербайджанца, это – один из самых наглядных примеров личного развития и интеграции в общество азербайджанцев, проживающих за пределами страны, членов общины за рубежом. Это одновременно является результатом плодотворной деятельности Домов Азербайджана, открытых в последние годы в зарубежных странах. Исходя из столь значимых и интересных фактов, необходимо еще раз довести до внимания, насколько важны эти Дома для соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана. Открытые сегодня в различных зарубежных странах 30 Домов Азербайджана стали незаменимым местом для азербайджанцев и друзей Баку. Члены общины за рубежом могут посещать эти дома для изучения азербайджанского языка, культуры, истории, а также языка и культуры страны проживания.

Гоcкомитет по работе с диаспорой обеспечивает все Дома Азербайджана необходимыми средствами, издает специальный учебник для воскресных школ в Домах и оказывает поддержку проводимому педагогами качественному обучению. Во всех Домах Азербайджана за рубежом отмечаются праздничные дни и дни скорби, организуются соревнования, курсы, выставки, национальные дни. Рекомендации президента Ильхама Алиева, связанные с укреплением связей диаспорской молодежи и детей из диаспоры с Азербайджаном, изучением ими родного языка, еще более активизировали данный процесс. Сегодня рекомендации президента Азербайджана реализовались благодаря деятельности каждого Дома Азербайджана, стали принципом работы соотечественников в этой области. Дома Азербайджана за рубежом, более 100 азербайджанских воскресных школ, функционирующих в различных странах, а также школы “Карабах”, открытые по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, безвозмездно служат сотням азербайджанских детей и подростков. B этом контексте заслуживает внимания и деятельность Дома Азербайджана и азербайджанской воскресной школы имени Низами Гянджеви в Осло. Руководитель Дома Азербайджана в Осло Рамиль Алиев отмечает:

“Прежде всего, как родитель, могу сказать, что школа сыграла большую роль в воспитании национальных чувств у 3 моих детей, формировании у них уверенности в себе. Oни общаются со сверстниками на азербайджанском языке, что, как говорится, является заслугой азербайджанской воскресной школы перед нашей семьей”. На сегодняшний день в азербайджанской воскресной школе имени Низами Гянджеви, функционирующей в столице Норвегии Осло с 2020 года, получили образование десятки учащихся. В школе регулярно организуются культурные мероприятия, проводятся встречи (в том числе виртуальные) с нашими поэтами и писателями, деятелями культуры. Было бы уместно вспомнить впечатления Фахреддина Манафова, встретившегося с азербайджанскими учащимися Осло. После встречи известный мастер сказал: “Наши малолетние соотечественники, являющиеся учащимися школы, приветствовали меня на родном языке, я был тронут. Живущие далеко от родины маленькие азербайджанцы, которые, возможно, еще даже не были в Азербайджане, говорили со мной на родном языке”. Дом Азербайджана в Барселоне, ставший любимым местом азербайджанцев Испании, также снискал любовь и интерес соотечественников благодаря организации интересных лекций, встречам, художественным выставкам, концертам, интеллектуальным играм, тренингам, вечерам кино, урокам национальных танцев, открытой библиотеке и азербайджанской воскресной школе. Руководитель Дома Азербайджана Керим Керимов отмечает:”Мы не только собираем вокруг себя азербайджанцев, но и в целях внесения вклада в повседневную социальную жизнь Барселоны отдаем предпочтение сотрудничеству и с другими культурными учреждениями и организациями”.