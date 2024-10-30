О школах для азербайджанцев в Испании, Великобритании, Грузии…
“В последние 15 лет самый высокий результат среди азербайджанцев Грузии при поступлении в вузы показал Мурад Будагов. Азербайджанский юноша, поступивший в вуз на основе экспериментальной программы 1+4, предусмотренной для национальных меньшинств в Грузии, является выпускником Центра интеграции азербайджанцев Грузии, созданного в 2019 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой” - это не только успех одного азербайджанца, это – один из самых наглядных примеров личного развития и интеграции в общество азербайджанцев, проживающих за пределами страны, членов общины за рубежом.
Это одновременно является результатом плодотворной деятельности Домов Азербайджана, открытых в последние годы в зарубежных странах. Исходя из столь значимых и интересных фактов, необходимо еще раз довести до внимания, насколько важны эти Дома для соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана.
Открытые сегодня в различных зарубежных странах 30 Домов Азербайджана стали незаменимым местом для азербайджанцев и друзей Баку. Члены общины за рубежом могут посещать эти дома для изучения азербайджанского языка, культуры, истории, а также языка и культуры страны проживания.
Гоcкомитет по работе с диаспорой обеспечивает все Дома Азербайджана необходимыми средствами, издает специальный учебник для воскресных школ в Домах и оказывает поддержку проводимому педагогами качественному обучению. Во всех Домах Азербайджана за рубежом отмечаются праздничные дни и дни скорби, организуются соревнования, курсы, выставки, национальные дни.
Рекомендации президента Ильхама Алиева, связанные с укреплением связей диаспорской молодежи и детей из диаспоры с Азербайджаном, изучением ими родного языка, еще более активизировали данный процесс.
Сегодня рекомендации президента Азербайджана реализовались благодаря деятельности каждого Дома Азербайджана, стали принципом работы соотечественников в этой области.
Дома Азербайджана за рубежом, более 100 азербайджанских воскресных школ, функционирующих в различных странах, а также школы “Карабах”, открытые по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, безвозмездно служат сотням азербайджанских детей и подростков.
B этом контексте заслуживает внимания и деятельность Дома Азербайджана и азербайджанской воскресной школы имени Низами Гянджеви в Осло. Руководитель Дома Азербайджана в Осло Рамиль Алиев отмечает:
“Прежде всего, как родитель, могу сказать, что школа сыграла большую роль в воспитании национальных чувств у 3 моих детей, формировании у них уверенности в себе. Oни общаются со сверстниками на азербайджанском языке, что, как говорится, является заслугой азербайджанской воскресной школы перед нашей семьей”.
На сегодняшний день в азербайджанской воскресной школе имени Низами Гянджеви, функционирующей в столице Норвегии Осло с 2020 года, получили образование десятки учащихся. В школе регулярно организуются культурные мероприятия, проводятся встречи (в том числе виртуальные) с нашими поэтами и писателями, деятелями культуры.
Было бы уместно вспомнить впечатления Фахреддина Манафова, встретившегося с азербайджанскими учащимися Осло. После встречи известный мастер сказал: “Наши малолетние соотечественники, являющиеся учащимися школы, приветствовали меня на родном языке, я был тронут. Живущие далеко от родины маленькие азербайджанцы, которые, возможно, еще даже не были в Азербайджане, говорили со мной на родном языке”.
Дом Азербайджана в Барселоне, ставший любимым местом азербайджанцев Испании, также снискал любовь и интерес соотечественников благодаря организации интересных лекций, встречам, художественным выставкам, концертам, интеллектуальным играм, тренингам, вечерам кино, урокам национальных танцев, открытой библиотеке и азербайджанской воскресной школе.
Руководитель Дома Азербайджана Керим Керимов отмечает:”Мы не только собираем вокруг себя азербайджанцев, но и в целях внесения вклада в повседневную социальную жизнь Барселоны отдаем предпочтение сотрудничеству и с другими культурными учреждениями и организациями”.
Вызывает чувство гордости то, что один из избирательных участков во время проведенных в нынешнем году в Азербайджане внеочередных президентских выборов был организован в Доме Азербайджана в Барселоне.
Ранее упомянутый, расположенный в Марнеули Центр интеграции азербайджанцев Грузии, ставший образцом благодаря плодотворной деятельности, также на сегодняшний день оказал услуги тысячам азербайджанцев. В центре организовано обучение азербайджанскому, грузинскому и английскому языкам, истории, проводятся уроки подготовки в вузы, компьютерной подготовки, рисования, спортивные курсы и пр.
С 2019 года по настоящее время деятельностью центра воспользовались около 2000 представителей азербайджанской молодежи. Более 150 абитуриентов, посещавших курсы подготовки в вузы, стали студентами. 31 абитуриент, окончивший курсы в нынешнем году, поступил в университет, в том числе 17 человек получили 100%-й государственный грант.
Школа “Карабах”, функционирующая в Великобритании с 2021 года, создала соотечественникам широкие возможности для изучения языка, истории и культуры. Школа, возглавляемая активным членом азербайджанской общины Великобритании Фаридой Панаховой, представляет немаловажное значение и с точки зрения популяризации Азербайджана на международной арене.
В настоящее время здесь получают образование 50 учащихся, они изучают азербайджанский язык, историю, культуру, отмечают национальные праздники, знаменательные даты Азербайджана.
Школа создает для наших соотечественников атмосферу, направленную на сохранение ими азербайджанской идентичности за пределами родины.
Об этих и других подобных фактах, вызывающих чувство гордости, можно говорить и в связи с Домами Азербайджана, функционирующими в других странах. Эти Дома, наряду с консолидацией соотечественников и любящих Азербайджан иностранцев, играют особую роль в формировании диаспоры нового поколения, ее интеграции в местное общество и дальнейшем расширении возможностей получения образования. Дома Азербайджана одновременно создают условия для налаживания более тесных контактов между страной и общинами за рубежом, углубляют понятие реального единства азербайджанцев.