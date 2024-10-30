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Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»

20:57 342

В столице Дании Копенгагене продолжает свою работу 74-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках сессии состоялся технический брифинг на тему «Единое здоровье».

Выступивший на сессии глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев, подчеркнув актуальность обсуждаемой в рамках сессии темы, отметил, что Азербайджан продвигает реализацию концепции «Единое здоровье» посредством многосекторального сотрудничества, политики, практики и образования: «Одним из важных шагов на этом пути в рамках Международных медико-санитарных правил стала Совместная внешняя оценка, охватывающая 19 технических областей. В мае 2023 года в ходе консультационного процесса с участием группы местных экспертов и межсекторальной международной команды по проведению оценки возможности Азербайджана были изучены в 19-ти направлениях, включая сектор здоровья. В результате совместных обсуждений и посещения ряда объектов был достигнут консенсус по оценкам и определены приоритетные действия по всем техническим областям, направленные на улучшение реализации Международных медико-санитарных правил, концепции «Единое здоровье» и укрепление устойчивости системы здравоохранения Азербайджана в условиях чрезвычайных ситуаций».

По словам министра, следующим шагом по реализации Концепции «Единое здоровье» в Азербайджане станет разработка Национального плана действий по обеспечению безопасности здоровья, который направлен на укрепление механизмов координации, совместного надзора, мониторинга, развития потенциала, включая инфраструктуру и человеческие ресурсы.

В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что в ноябре в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. По словам министра, COP29 является прекрасной возможностью для мировой общественности объединиться, оценить наш общий прогресс и определить практические решения.

«Впервые концепция «Единое здоровье» будет в центре внимания на высокоуровневом круглом столе COP29. В условиях беспрецедентных экологических вызовов приоритетный подход «Единое здоровье» актуален как никогда. Эта Концепция признает взаимосвязь здоровья человека, животных и окружающей среды, что особенно важно при рассмотрении сложных последствий изменения климата, затрагивающих все аспекты нашей жизни – от биоразнообразия до продовольственной безопасности и здоровья. Давайте вместе превратим наши обсуждения в конкретные действия, которые приведут к более здоровому и устойчивому будущему для всех», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

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