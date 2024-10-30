Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»

Выступивший на сессии глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев, подчеркнув актуальность обсуждаемой в рамках сессии темы, отметил, что Азербайджан продвигает реализацию концепции «Единое здоровье» посредством многосекторального сотрудничества, политики, практики и образования: «Одним из важных шагов на этом пути в рамках Международных медико-санитарных правил стала Совместная внешняя оценка, охватывающая 19 технических областей. В мае 2023 года в ходе консультационного процесса с участием группы местных экспертов и межсекторальной международной команды по проведению оценки возможности Азербайджана были изучены в 19-ти направлениях, включая сектор здоровья. В результате совместных обсуждений и посещения ряда объектов был достигнут консенсус по оценкам и определены приоритетные действия по всем техническим областям, направленные на улучшение реализации Международных медико-санитарных правил, концепции «Единое здоровье» и укрепление устойчивости системы здравоохранения Азербайджана в условиях чрезвычайных ситуаций».

По словам министра, следующим шагом по реализации Концепции «Единое здоровье» в Азербайджане станет разработка Национального плана действий по обеспечению безопасности здоровья, который направлен на укрепление механизмов координации, совместного надзора, мониторинга, развития потенциала, включая инфраструктуру и человеческие ресурсы.