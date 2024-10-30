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Доходы Армении сокращаются

21:08 728

В августе экономический рост Армении немного замедлился, с 6,2% до 5,6% в годовом исчислении. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

В отчете отмечается, что инфляция снизилась до 0,6% в годовом исчислении в сентябре.

Реэкспорт золота и ювелирных изделий остался ключевым драйвером роста экспорта, несмотря на снижение объемов.

Доходы от туризма  (падение на 6,1% в годовом исчислении числа прибытий туристов и падением на 25% средних расходов одного туриста) и денежных переводов (падение на 28%) значительно сократились в первом полугодии 2024 года.

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