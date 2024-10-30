Против Лукашенко идет Чемоданова

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года.

В Минске начался процесс регистрации кандидатов в президенты. Первой обратилась за регистрацией инициативная группа по сбору подписей для выдвижения Ольги Чемодановой, которая занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома.

"В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в президенты Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комиссии.

Ранее в среду в ЦИК подали документы о регистрации инициативных групп лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и лидер Республиканской партии труда и справедливости Беларуси Александр Хижняк.