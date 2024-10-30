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В Вашингтоне готовят план победы России

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
21:45 439

До выборов в США остается меньше недели и по мере приближения 5 ноября среди значительной части населения — не только демократов распространяется страх перед будущим. Этот страх связан с более чем возможным приходом к власти Дональда Трампа и его реваншистскими намерениями.

Но страх перерастает в ужас-ужас-ужас при мысли о том, что фактически лидером страны станет Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки. Что дает основания так беспокоиться большому числу добропорядочных американцев?

Вэнс неоднократно говорит, что «Россия - хороший парень», и что его «не слишком волнует, что происходит в Украине»

В последние недели и месяцы американские СМИ были полны сообщений о крайне нелогичных, запутанных и противоречивых заявлениях Дональда Трампа. Иногда они были на грани абсурда, и всем было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Перечислять их нет смысла, мы уже достаточно много об этом писали. Трамп ввиду бесчисленного числа ляпов и несуразиц отказался от серии интервью с самыми крупными телеканалами — его помощники объяснили это exhaustion – истощением босса. Непредвзятому наблюдателю совершенно очевидно, что речь идет о прогрессирующей умственной деградации 78-летнего Трампа. Возникает резонный вопрос - как человек в таком состоянии может четыре года управлять супердержавой?

Ответ на него может быть таким — рулить всем будет бородатый 40-летний Вэнс.

У него нет совершенно никакого опыта решения общенациональных задач, если не считать двух лет службы в Сенате, во время которых он не представил ни единого законопроекта.

Вэнс абсолютный профан в области внешней политики, он практически не общался с мировыми лидерами. Учитывая тотальное отторжение Трампа со стороны десятков сотрудников его первого срока, Вэнс будет ориентироваться на самых лояльных, таких как ультрарадикал Стивен Бэннон, неофит в политике Илон Маск или Роберт Кеннеди-младший, «человек с червем в мозгу», о чем он как-то сам признался со ссылкой на врачей.

Непредвзятому наблюдателю совершенно очевидно, что речь идет о прогрессирующей умственной деградации 78-летнего Трампа. Возникает резонный вопрос - как человек в таком состоянии может четыре года управлять супердержавой? Ответ на него может быть таким — рулить всем будет бородатый 40-летний Вэнс

Но, конечно, у Вэнса есть собственные идеи, как обустроить жизнь в Америке. Он сторонник упразднения Министерства образования, введения тотального запрета на аборты, даже если речь идет об изнасиловании, глубокого политизирования Федерального резерва, замены 50 тысяч нынешних гражданских служащих на людей, лояльных MAGA (трамповский лозунг «Сделаем Америку Вновь Великой»), насильственного выдворения из США иммигрантов (а их ни много, ни мало 11 миллионов человек).

Джей Ди Вэнс прославился термином «бездетные кошатницы» - речь идет о женщинах, не имеющих детей, а также утверждением, что насилие в семье не является поводом к расторжению брака. Все это вызвало ненависть к нему со стороны «слабого пола», но не только его.

37 процентов всех избирателей считают, что избрание Вэнса — не самая лучшая идея республиканцев, а треть говорит, что это вообще дурная идея. CNN сообщает, что у Вэнса самый низкий рейтинг среди кандидатов в вице-президенты США, начиная с 1980 года, —он составляет минус 6 пунктов, в то время как средний рейтинг других кандидатов на эту должность в прошлые годы составлял плюс 18 пунктов.

И даже директор по коммуникациям в администрации Трампа Алисса Фара Гриффин пишет в сети Х, что «приход к власти Вэнса станет катастрофой».

Даже Алисса признала, что Ди Вэнс - это катастрофа для США

В мире также не ждут ничего хорошего от политики Вэнса. Но главной зарубежной страной, которая почувствует эту катастрофу, будет Украина. Никто иной, как Вэнс огласил план будущей республиканской администрации по Украине. Он, по сути, предлагает полную капитуляцию Киева перед Россией. По этому плану Украина должна согласиться с отторжением всех своих земель, захваченной российской армией и отказаться от всякого блокового статуса. Иными словами, забыть на веки вечные о вступлении в НАТО.

Такие радикальные предложения вызывают критику даже со стороны правых республиканцев. Люк Коффи, сотрудник консервативного Hudson Institute говорит, что Вэнс «предлагает не реалистичный план достижения мира, он предлагает план победы России».

А сам Вэнс неоднократно говорит, что «Россия - хороший парень», и что его «не слишком волнует, что происходит в Украине».

Трамп в случае победы, пишет Washington Post, «будет сохранять свое восхищение перед диктаторами, а Вэнс будет наполнять это восхищение содержанием». И это делает его даже более опасным, чем Трамп.

Между тем все высказанные опасения в связи с руководящей и направляющей ролью Джей Ди Вэнса являются не абстрактными допущениями, а крайне печальной реальностью. Дональд Трамп с каждым днем сокращает свой отрыв от Камалы Харрис. Она по-прежнему ведет в четырех из семи колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Неваде, но там ее державшийся несколько недель отрыв от Трампа в 2 процентных пункта сократился до 1.

Трамп ведет со значительным преимуществом в трех других решающих штатах - Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

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