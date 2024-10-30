Индия поставит Армении 12 истребителей

Как пишет армянское издание News.am, в конце октября 2024 года Минобороны Армении сообщило, что начало переговоры с индийским производителем самолетов HAL с целью приобретения партии истребителей Су-30МКИ Flanker-H местного производства, а также специального вооружения. При этом Армения намерена аннулировать неисполненный заказ на восемь дополнительных Су-30СМ Flanker-C. Об этом пишет «Avions Legendaires».

Несколько дней назад haqqin.az со ссылкой на специализированное издание Indian Defence Research Wing писал , что Ереван стремится с помощью Индии укрепить свою противовоздушную оборону и ведет с Нью-Дели переговоры о модернизации и вооружении четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России в 2018 году. Цель этого плана - довести российские Су-30СМ до уровня индийской конфигурации Super-30.

«Это будет первый контракт с тех пор, как Индия решила экспортировать свои собственные Су-30МКИ. В настоящее время парк истребителей Армении состоит из четырех Су-30СМ Flanker-C, полученных весной 2019 года, и около пятнадцати более старых Су-25К. Однако через несколько недель после получения истребителей Армения решила заказать еще восемь Су-30СМ. Хотя они были оплачены частично, до 70% суммы контракта, ни один самолет с тех пор не был поставлен. Причина проста: «Сухой» не произвел ни одного из них, и единственные Су-30 на сегодняшний день покинули его заводы для нужд самой России.

Спустя пять лет кажется, что терпению армян пришел конец. Россия вполне может потерять не только клиента, но и союзника. Армения начала переговоры с HAL о поставке от 8 до 12 Су-30МКИ. Фактически компания Hindustan Aircraft Limited возьмет на себя восемь новых самолетов при условии, что «Сухой» возместит аванс, и модернизирует четыре нынешних Су-30СМ до стандарта Су-30МКИ. Это будет включать замену оригинального радара с пассивной антенной с электронным сканированием на активный радар Uttam.

Переговоры, известные как программа «Супер 30», вращаются вокруг партии ракет «воздух-воздух» большой дальности Astra 1, противорадиолокационных ракет Rudram 1 и управляемых бомб SAAW. Все три разработаны и произведены в Индии».