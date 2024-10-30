Трамп - почти президент: «Нетаньяху, заканчивай до моей инаугурации войну»

Экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что в случае его победы на выборах Израиль должен будет завершить конфликт в Газе до его инаугурации.Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на знакомых с ситуацией израильского чиновника и бывшего представителя администрации Трампа.

По их словам, в первый раз Трамп заявил об этом в июле, когда принимал Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.