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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Трамп - почти президент: «Нетаньяху, заканчивай до моей инаугурации войну»

30 октября 2024, 22:01 1868

Экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что в случае его победы на выборах Израиль должен будет завершить конфликт в Газе до его инаугурации.Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на знакомых с ситуацией израильского чиновника и бывшего представителя администрации Трампа.

По их словам, в первый раз Трамп заявил об этом в июле, когда принимал Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Требование Трампа не было жестким, и что он дал понять, что поддержит "остаточные" действия израильских военных в Газе

Американский источник издания отмечает, что требование Трампа не было жестким, и что он дал понять, что поддержит "остаточные" действия израильских военных в Газе и после вступления в должность, если до этого Израиль официально объявит о завершении войны с ХАМАС.

Собеседники издания отметили, что частью победы, которую Трамп хочет увидеть до своей возможной инаугурации, должно стать возвращение израильских заложников из сектора Газа.

После встречи в Мар-а-Лаго Трамп и Нетаньяху провели еще несколько бесед.

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