USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

В Ливане люди погибают, как муравьи

30 октября 2024, 22:14 1651

По меньшей мере 11 человек погибли в результате ударов, нанесенных израильскими ВВС по населенному пункту Сохмор, расположенному в долине Бекаа в Ливане. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По его сведениям, еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Утверждается, что Сохмор подвергся "нескольким последовавшим друг за другом" атакам.

Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 23
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция
30 октября 2024, 21:45 3960
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
30 октября 2024, 17:19 4723
Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
30 октября 2024, 21:56 2593
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 4119
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
30 октября 2024, 15:00 10831
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
30 октября 2024, 20:57 755
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру обновлено 19:35
30 октября 2024, 19:35 9778
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов все еще актуально
30 октября 2024, 13:05 8552
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 2774
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
30 октября 2024, 19:22 3121

ЭТО ВАЖНО

Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 23
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция
30 октября 2024, 21:45 3960
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
30 октября 2024, 17:19 4723
Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
30 октября 2024, 21:56 2593
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 4119
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
30 октября 2024, 15:00 10831
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
30 октября 2024, 20:57 755
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру обновлено 19:35
30 октября 2024, 19:35 9778
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов все еще актуально
30 октября 2024, 13:05 8552
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 2774
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
30 октября 2024, 19:22 3121
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться