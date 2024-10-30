В Ливане люди погибают, как муравьи

По меньшей мере 11 человек погибли в результате ударов, нанесенных израильскими ВВС по населенному пункту Сохмор, расположенному в долине Бекаа в Ливане. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По его сведениям, еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Утверждается, что Сохмор подвергся "нескольким последовавшим друг за другом" атакам.