Вучич призвал Путина прекратить огонь. «Нет!»

Российский президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич во время первого более чем за два года телефонного разговора подняли тему прекращения огня в конфликте на Украине.

Содержание беседы Вучич пересказал в интервью Bloomberg.

По словам сербского президента, во время разговора он «спросил его о ситуации на Украине». В частности, Вучич озвучил идею прекращения огня, но «Путин, похоже, не проявил к этому интереса». «Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич ответ Путина.