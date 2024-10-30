Вучич призвал Путина прекратить огонь. «Нет!»
Российский президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич во время первого более чем за два года телефонного разговора подняли тему прекращения огня в конфликте на Украине.
Содержание беседы Вучич пересказал в интервью Bloomberg.
По словам сербского президента, во время разговора он «спросил его о ситуации на Украине». В частности, Вучич озвучил идею прекращения огня, но «Путин, похоже, не проявил к этому интереса». «Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич ответ Путина.
Звонок был связан с саммитом БРИКС в Казани, на который президент Сербии не приехал — на встречу отправились только члены правительства. Вучич позвонил Путину, чтобы сообщить об этом решении. В интервью агентству он объяснил свой звонок: «Так поступают джентльмены, так делают настоящие мужчины, даже если собеседник ожидает другого ответа».
Вучич заявил Bloomberg, что следующему президенту США необходимо добиться перемирия между Россией и Украиной, поскольку это единственный выход из ситуации. «Затем появятся способы достичь долгосрочного мира, но сделайте этот первый шаг как можно скорее», — призвал сербский президент.