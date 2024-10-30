Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»
Основной темой турецкой политики за последний месяц стали сенсационные заявления лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о необходимости разоружения боевиков РПК, о чем уже писал haqqin.az.
Тем не менее, судя по многочисленным комментариям и даже спекуляциям, этот вопрос еще долго будет оставаться предметом обсуждений.
Хотя некоторые наблюдатели и пишут, что это была личная инициатива Бахчели, не согласованная с президентом Эрдоганом и правящей элитой. Но по стечению времени становится все более очевидной беспочвенность таких предположений. Анализ происходящего приводит к однозначному выводу, что Эрдоган и Бахчели скоординированно и кардинально меняют политический климат в Турции.
Отметим, что в самом начале контуры «курдского процесса», инициированного президентом Эрдоганом и озвученные лидером турецких националистов Девлетом Бахчели, оставались неопределенными, без какого-либо названия - Союз нации, то есть политический блок правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения сформулировал цели: «Турция без террора» и «Внутренний мир», предложив парламент как площадку для обсуждений.
Отметим, что готовность внести вклад в этот процесс выразила не только Демократическая партия, но и Абдулла Оджалан, сообщивший через своего племянника, депутата от DP Омера Оджалана, о готовности призвать руководство РПК к разоружению.
Но вскоре после завершения двухчасовой встречи Омера и Абдуллы Оджаланов на острове Имралы в Мраморном море террористы РПК совершили нападение на объект TUSAŞ в Анкаре с очевидным намерением сорвать намечающийся переговорный процесс.
Демократическая партия Турции осудила этот теракт, но 27 октября радикальное крыло DP, так называемая «Кандильская группа» (Кандиль – регион и горный хребет в Ираке на территории Иракского Курдистана – ред.), опубликовала заявление, в котором обвинила Турцию в «оккупации», указав, что для курдов Сирии и Ирака возможная война Израиля против Ирана может быть «выгодной».
Ядро Демократической партии, поддержавшее призыв Абдуллы Оджалана к разоружению, обеспокоено заявлением «Кандильской группы». По мнению руководства, столь иррациональный ответ DP на протянутую руку мира, вероятно, вызовет негативную реакцию и среди местных курдов.
Тем не менее 28 октября, уже после заседания правительства, Эрдоган не только ответил на вопросы о возможном начале нового «процесса урегулирования», но и четко очертил его рамки:
1. Стратегия борьбы с терроризмом будет продолжена.
2. Цель политического курса страны — Турция без терроризма.
3. Баронам террора не будет позволено вмешиваться в турецкую политику и сеять вражду между народами.
4. Те, кто пойдут на сговор с РПК как внутри, так и за пределами страны, совершат предательство по отношению к Турции и понесут наказание.
И уже на следующий день, 30 октября, был арестован Ахмет Озер, мэр стамбульского района Эсенюрт от Демократической партии, избранный в рамках соглашения с Республиканской народной партией по итогам муниципальных выборов 2024 года.
Согласно заявлению прокуратуры Стамбула, Озер 694 раза контактировал с представителями РПК в Кандиле и 14 раз разговаривал по телефону с одним из лидеров террористической организации Ремзи Карталом, за голову которого Турция объявила награду в десять миллионов лир.
По данным, полученным haqqin.az из источников в органах безопасности Турции, следствие располагает аудиозаписями разговоров Ахмета Озера с курдскими террористами.
А вчера президент Эрдоган впервые открыто поддержал Девлета Бахчели, заявив, что обращение лидера Националистической партии было адресовано свободолюбивому и патриотически настроенному курдскому народу, а вовсе не курдским террористическим баронам, действующим на севере Ирака и Сирии.
«Турецкая Республика — это республика как для турок, так и для курдов», - подчеркнул Эрдоган.
Дальнейшее развитие ситуации в Турции вокруг попыток стабилизировать атмосферу внутри турецкого общества зависит от нескольких факторов.
Пока неясно, вмешаются ли Соединенные Штаты в процесс урегулирования, как отреагирует Анкара на условие Оджалана, в соответствии с которым гарантом турецко-курдских переговоров должен стать Белый дом, подключатся ли к процессу внутреннего урегулирования сирийские группировки РПК/ОНС…
По мнению аналитиков, посредством заявлений Девлета Бахчели государственные круги Турции тестируют реакцию на предложенный диалог с курдскими общинами, чтобы принимать на ее основе конкретные решения.
Пока же в Анкаре предполагают, что намерение террористических лидеров в Кандиле и Сирии ответить террором на попытки Анкары наладить диалог вызовет негативную реакцию среди местных курдов. Таким образом, послание президента Эрдогана о «братстве с курдами и борьбе с террористическими организациями» является своего рода сигналом к началу нового процесса.
И если Анкара в нем преуспеет, то вопрос о том, нужны ли будут призывы Абдуллы Оджалана к разоружению, становится риторическим.