Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»

Основной темой турецкой политики за последний месяц стали сенсационные заявления лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о необходимости разоружения боевиков РПК, о чем уже писал haqqin.az. Тем не менее, судя по многочисленным комментариям и даже спекуляциям, этот вопрос еще долго будет оставаться предметом обсуждений. Хотя некоторые наблюдатели и пишут, что это была личная инициатива Бахчели, не согласованная с президентом Эрдоганом и правящей элитой. Но по стечению времени становится все более очевидной беспочвенность таких предположений. Анализ происходящего приводит к однозначному выводу, что Эрдоган и Бахчели скоординированно и кардинально меняют политический климат в Турции.

Отметим, что в самом начале контуры «курдского процесса», инициированного президентом Эрдоганом и озвученные лидером турецких националистов Девлетом Бахчели, оставались неопределенными, без какого-либо названия - Союз нации, то есть политический блок правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения сформулировал цели: «Турция без террора» и «Внутренний мир», предложив парламент как площадку для обсуждений. Отметим, что готовность внести вклад в этот процесс выразила не только Демократическая партия, но и Абдулла Оджалан, сообщивший через своего племянника, депутата от DP Омера Оджалана, о готовности призвать руководство РПК к разоружению. Но вскоре после завершения двухчасовой встречи Омера и Абдуллы Оджаланов на острове Имралы в Мраморном море террористы РПК совершили нападение на объект TUSAŞ в Анкаре с очевидным намерением сорвать намечающийся переговорный процесс. Демократическая партия Турции осудила этот теракт, но 27 октября радикальное крыло DP, так называемая «Кандильская группа» (Кандиль – регион и горный хребет в Ираке на территории Иракского Курдистана – ред.), опубликовала заявление, в котором обвинила Турцию в «оккупации», указав, что для курдов Сирии и Ирака возможная война Израиля против Ирана может быть «выгодной».

Ядро Демократической партии, поддержавшее призыв Абдуллы Оджалана к разоружению, обеспокоено заявлением «Кандильской группы». По мнению руководства, столь иррациональный ответ DP на протянутую руку мира, вероятно, вызовет негативную реакцию и среди местных курдов. Тем не менее 28 октября, уже после заседания правительства, Эрдоган не только ответил на вопросы о возможном начале нового «процесса урегулирования», но и четко очертил его рамки: 1. Стратегия борьбы с терроризмом будет продолжена. 2. Цель политического курса страны — Турция без терроризма. 3. Баронам террора не будет позволено вмешиваться в турецкую политику и сеять вражду между народами. 4. Те, кто пойдут на сговор с РПК как внутри, так и за пределами страны, совершат предательство по отношению к Турции и понесут наказание. И уже на следующий день, 30 октября, был арестован Ахмет Озер, мэр стамбульского района Эсенюрт от Демократической партии, избранный в рамках соглашения с Республиканской народной партией по итогам муниципальных выборов 2024 года. Согласно заявлению прокуратуры Стамбула, Озер 694 раза контактировал с представителями РПК в Кандиле и 14 раз разговаривал по телефону с одним из лидеров террористической организации Ремзи Карталом, за голову которого Турция объявила награду в десять миллионов лир. По данным, полученным haqqin.az из источников в органах безопасности Турции, следствие располагает аудиозаписями разговоров Ахмета Озера с курдскими террористами.