USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»

о развитии ситуации
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
30 октября 2024, 23:36 1221

Основной темой турецкой политики за последний месяц стали сенсационные заявления лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о необходимости разоружения боевиков РПК, о чем уже писал haqqin.az.

Тем не менее, судя по многочисленным комментариям и даже спекуляциям, этот вопрос еще долго будет оставаться предметом обсуждений.

Хотя некоторые наблюдатели и пишут, что это была личная инициатива Бахчели, не согласованная с президентом Эрдоганом и правящей элитой. Но по стечению времени становится все более очевидной беспочвенность таких предположений. Анализ происходящего приводит к однозначному выводу, что Эрдоган и Бахчели скоординированно и кардинально меняют политический климат в Турции.

Послание президента Эрдогана о «братстве с курдами и борьбе с террористическими организациями» является своего рода сигналом к началу нового процесса

Отметим, что в самом начале контуры «курдского процесса», инициированного президентом Эрдоганом и озвученные лидером турецких националистов Девлетом Бахчели, оставались неопределенными, без какого-либо названия - Союз нации, то есть политический блок правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения сформулировал цели: «Турция без террора» и «Внутренний мир», предложив парламент как площадку для обсуждений.

Отметим, что готовность внести вклад в этот процесс выразила не только Демократическая партия, но и Абдулла Оджалан, сообщивший через своего племянника, депутата от DP Омера Оджалана, о готовности призвать руководство РПК к разоружению.

Но вскоре после завершения двухчасовой встречи Омера и Абдуллы Оджаланов на острове Имралы в Мраморном море террористы РПК совершили нападение на объект TUSAŞ в Анкаре с очевидным намерением сорвать намечающийся переговорный процесс.

Демократическая партия Турции осудила этот теракт, но 27 октября радикальное крыло DP, так называемая «Кандильская группа» (Кандиль – регион и горный хребет в Ираке на территории Иракского Курдистана – ред.), опубликовала заявление, в котором обвинила Турцию в «оккупации», указав, что для курдов Сирии и Ирака возможная война Израиля против Ирана может быть «выгодной».

«Кандильская группа» не отказывается от борьбы с Турцией

Ядро Демократической партии, поддержавшее призыв Абдуллы Оджалана к разоружению, обеспокоено заявлением «Кандильской группы». По мнению руководства, столь иррациональный ответ DP на протянутую руку мира, вероятно, вызовет негативную реакцию и среди местных курдов.

Тем не менее 28 октября, уже после заседания правительства, Эрдоган не только ответил на вопросы о возможном начале нового «процесса урегулирования», но и четко очертил его рамки:

1. Стратегия борьбы с терроризмом будет продолжена.

2. Цель политического курса страны — Турция без терроризма.

3. Баронам террора не будет позволено вмешиваться в турецкую политику и сеять вражду между народами.

4. Те, кто пойдут на сговор с РПК как внутри, так и за пределами страны, совершат предательство по отношению к Турции и понесут наказание.

И уже на следующий день, 30 октября, был арестован Ахмет Озер, мэр стамбульского района Эсенюрт от Демократической партии, избранный в рамках соглашения с Республиканской народной партией по итогам муниципальных выборов 2024 года.

Согласно заявлению прокуратуры Стамбула, Озер 694 раза контактировал с представителями РПК в Кандиле и 14 раз разговаривал по телефону с одним из лидеров террористической организации Ремзи Карталом, за голову которого Турция объявила награду в десять миллионов лир.

По данным, полученным haqqin.az из источников в органах безопасности Турции, следствие располагает аудиозаписями разговоров Ахмета Озера с курдскими террористами.

Что стоит за арестом Ахмета Озера?

А вчера президент Эрдоган впервые открыто поддержал Девлета Бахчели, заявив, что обращение лидера Националистической партии было адресовано свободолюбивому и патриотически настроенному курдскому народу, а вовсе не курдским террористическим баронам, действующим на севере Ирака и Сирии.

«Турецкая Республика — это республика как для турок, так и для курдов», - подчеркнул Эрдоган.

Дальнейшее развитие ситуации в Турции вокруг попыток стабилизировать атмосферу внутри турецкого общества зависит от нескольких факторов.

Пока неясно, вмешаются ли Соединенные Штаты в процесс урегулирования, как отреагирует Анкара на условие Оджалана, в соответствии с которым гарантом турецко-курдских переговоров должен стать Белый дом, подключатся ли к процессу внутреннего урегулирования сирийские группировки РПК/ОНС…

По мнению аналитиков, посредством заявлений Девлета Бахчели государственные круги Турции тестируют реакцию на предложенный диалог с курдскими общинами, чтобы принимать на ее основе конкретные решения.

Пока же в Анкаре предполагают, что намерение террористических лидеров в Кандиле и Сирии ответить террором на попытки Анкары наладить диалог вызовет негативную реакцию среди местных курдов. Таким образом, послание президента Эрдогана о «братстве с курдами и борьбе с террористическими организациями» является своего рода сигналом к началу нового процесса.

И если Анкара в нем преуспеет, то вопрос о том, нужны ли будут призывы Абдуллы Оджалана к разоружению, становится риторическим.

Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 27
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция
30 октября 2024, 21:45 3962
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
30 октября 2024, 17:19 4723
Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
30 октября 2024, 21:56 2595
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 4119
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
30 октября 2024, 15:00 10831
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
30 октября 2024, 20:57 755
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру обновлено 19:35
30 октября 2024, 19:35 9779
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов все еще актуально
30 октября 2024, 13:05 8552
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 2774
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
30 октября 2024, 19:22 3122

ЭТО ВАЖНО

Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 27
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция
30 октября 2024, 21:45 3962
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
30 октября 2024, 17:19 4723
Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
30 октября 2024, 21:56 2595
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 4119
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
30 октября 2024, 15:00 10831
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
30 октября 2024, 20:57 755
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру обновлено 19:35
30 октября 2024, 19:35 9779
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов все еще актуально
30 октября 2024, 13:05 8552
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 2774
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
30 октября 2024, 19:22 3122
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться