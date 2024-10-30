«Хезболла» атакует израильский спецназ
30 октября 2024, 23:50 521
"Хезболла" в среду атаковала израильский лагерь по подготовке бойцов спецназа, расположенный к юго-востоку от Тель-Авива, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на заявление организации.
"Ливанское сопротивление объявило об обстреле современными ракетами лагеря для подготовки спецназа "Адам" близ Тель-Авива", - информирует телеканал.
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