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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

«Хезболла» атакует израильский спецназ

30 октября 2024, 23:50 521

"Хезболла" в среду атаковала израильский лагерь по подготовке бойцов спецназа, расположенный к юго-востоку от Тель-Авива, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на заявление организации.

"Ливанское сопротивление объявило об обстреле современными ракетами лагеря для подготовки спецназа "Адам" близ Тель-Авива", - информирует телеканал.

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