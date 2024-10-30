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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Еще одно пустое заявление США

30 октября 2024, 23:54 626

США будут использовать для защиты Южной Кореи любой вид вооружений, включая ядерное, заявил американский министр обороны Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Ким Ён Хёном.

Об этом сообщает C-Span.

«Наше расширенное обещание относительно сдерживания остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями. Мы также возобновили крупномасштабные учения с нашими союзниками из Республики Корея, и это укрепляет нашу совместную готовность», — сказал глава Пентагона.

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