75% американцев непригодны для службы в армии

75% американцев в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для службы в армии. Об этом на страницах The Washington Times пишет экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уолкер.

Он сослался на отчет группы "Миссия: готовность". Основными причинами являются неграмотность, ожирение или другие проблемы со здоровьем, а также криминальное прошлое.

В этом году армия США оказалась укомплектована лишь на 40%. И хотя запланированная численность набора в каждый род войск была достигнута, сократился резерв, в основном в сухопутных войсках и ВМФ, отмечает экс-губернатор.