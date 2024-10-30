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75% американцев непригодны для службы в армии

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75% американцев в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для службы в армии. Об этом на страницах The Washington Times пишет экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уолкер.

Он сослался на отчет группы "Миссия: готовность". Основными причинами являются неграмотность, ожирение или другие проблемы со здоровьем, а также криминальное прошлое.

В этом году армия США оказалась укомплектована лишь на 40%. И хотя запланированная численность набора в каждый род войск была достигнута, сократился резерв, в основном в сухопутных войсках и ВМФ, отмечает экс-губернатор.

В инвалидности молодых людей виноваты "прогрессивные политические меры, лидеры профсоюзов и чиновники от образования", считает Уолкер. Двухлетний локдаун сильно ударил по детской психике. А вернувшись к работе, учебные заведения сосредоточились не на обучении детей, а на надуманных вещах вроде "критической расовой теории" и "проекта 1619" (в 1619 году в Америку впервые привезли рабов из Африки).

Дети должны не сидеть в интернете, а больше бегать и играть. Также пора вернуть детям представления о духовных основах, призвал он.

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