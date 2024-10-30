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Испанцы обвиняют правительство: почему погибло так много людей?

00:05 388

Почему от наводнений в Испании погибло так много людей? Испанцы обвиняют местные власти и изменение климата.

В Испании начали искать виновных в том, что мощные паводки, накрывшие во вторник города провинции Валенсия, унесли десятки жизней. Пресса и пользователи соцсетей обвиняют спасателей в том, что они слишком поздно выдали предупреждение, а власти — в том, что они в целом не были готовы к такому бедствию.

По последним данным, из-за мощных ливней и последовавших паводков на востоке Испании погибли по меньшей мере 95 человек.

При этом служба гражданской обороны выдала предупреждение об опасности только в четверть девятого вечера во вторник, когда многие населенные пункты уже были затоплены.

«Масштаб этой трагедии поднимает вопрос, не было ли население оповещено слишком поздно: Гражданская оборона разослала предупреждения, когда паводки уже затопили города», — гласит заголовок на сайте ведущей испанской газеты El Mundo.

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