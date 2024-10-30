Испанцы обвиняют правительство: почему погибло так много людей?

Почему от наводнений в Испании погибло так много людей? Испанцы обвиняют местные власти и изменение климата.

В Испании начали искать виновных в том, что мощные паводки, накрывшие во вторник города провинции Валенсия, унесли десятки жизней. Пресса и пользователи соцсетей обвиняют спасателей в том, что они слишком поздно выдали предупреждение, а власти — в том, что они в целом не были готовы к такому бедствию.

По последним данным, из-за мощных ливней и последовавших паводков на востоке Испании погибли по меньшей мере 95 человек.