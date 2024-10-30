Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане

В последние дни Украину сотрясают громкие скандалы вокруг «липовых» назначений инвалидности. Как выяснилось в результате расследования, среди тех, кто получал фальшивые справки об инвалидности и крал таким образом средства из государственного бюджета, было немало чиновников, работающих в госучреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры. На днях состоялось специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием президента Зеленского, полностью посвященное этой проблеме. Уже после заседания президент отметил в своем Telegram-канале, что подделка документов для получения статуса инвалида, осуществляемая в том числе работниками госучреждений для собственных нужд, стала серьезной проблемой, а необоснованные назначения инвалидности привели к незаконному оттоку средств из госбюджета Украины.

В этой связи редакция haqqin.az напоминает читателям, что в начале октября большой резонанс вызвала видеозапись обыска дома руководителя Хмельницкой медицинско-социальной экспертизы, признанного виновным в выдаче поддельных медицинских справок. Из его дома было изъято 5,2 миллиона долларов, 300 тысяч евро, более пяти миллионов гривен, ювелирные изделия и прочие «нетрудовые доходы». В прокуратуре Украины также было выявлено множество удручающих фактов злоупотреблений в этой сфере. По итогам заседания президент Зеленский призвал оперативно подходить к вопросам назначения инвалидности, а также обеспечить полную цифровизацию процессов оценки инвалидности. Основной момент, привлекающий внимание к процессу борьбы с фальшивой инвалидностью, заключается в охвате уязвимых слоев населения. Как известно, во всем мире инвалиды считаются уязвимой группой, требующей особого подхода. И именно с этой точки зрения в Азербайджане за последние годы были проведены принципиально важные реформы. По мнению доктора экономических наук Эльшада Мамедова, председателя общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты населения, происходящие в настоящее время геополитические события, войны и политические конфликты оказывают серьезное влияние на социальную политику подавляющего большинства стран. Как следствие, война между Россией и Украиной, помимо создания серьезных проблем для государства и правительства Украины, выявила также проблемы в самой системе социальной защиты этой страны.

«В Украине вопрос фальшивых назначений инвалидности стал критическим фактором, углубившим социальные проблемы и распространившимся на экономическую и военно-политическую повестки, - считает азербайджанский эксперт. - Сегодня эта проблема приводит к трудностям в обеспечении обороноспособности Украины, углубляет кризис и без того проблемного бюджета и макроэкономической политики, а также способствует существующим социально-психологическим напряжениям и резкому дисбалансу на рынке труда». Мамедов добавил, что изменения, которые с 2018 года внедряются в систему социальной защиты в Азербайджане, а также глубокие структурные, системные и опережающие реформы защитили страну от множества рисков и вызовов, которые в противном случае были бы просто неизбежны. По словам эксперта, именно приоритетное внимание к цифровизации процесса назначения инвалидности, обеспечение системной прозрачности и устранение негативных проявлений стали неоспоримыми достижениями инновационной системы социальной защиты, сформировавшейся в Азербайджане. «Помимо этого, крайне несправедливо рассматривать реформы, связанные с назначением инвалидности и предоставлением медицинских и социальных реабилитационных услуг, как шаги к сокращению бюджетных расходов и снижению государственных затрат, - отметил Эльшад Мамедов. - За последние шесть лет основное направление проводимых в Азербайджане реформ было сосредоточено не на количественных, а на качественных аспектах».