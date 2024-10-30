Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
В последние дни Украину сотрясают громкие скандалы вокруг «липовых» назначений инвалидности. Как выяснилось в результате расследования, среди тех, кто получал фальшивые справки об инвалидности и крал таким образом средства из государственного бюджета, было немало чиновников, работающих в госучреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры.
На днях состоялось специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием президента Зеленского, полностью посвященное этой проблеме.
Уже после заседания президент отметил в своем Telegram-канале, что подделка документов для получения статуса инвалида, осуществляемая в том числе работниками госучреждений для собственных нужд, стала серьезной проблемой, а необоснованные назначения инвалидности привели к незаконному оттоку средств из госбюджета Украины.
В этой связи редакция haqqin.az напоминает читателям, что в начале октября большой резонанс вызвала видеозапись обыска дома руководителя Хмельницкой медицинско-социальной экспертизы, признанного виновным в выдаче поддельных медицинских справок. Из его дома было изъято 5,2 миллиона долларов, 300 тысяч евро, более пяти миллионов гривен, ювелирные изделия и прочие «нетрудовые доходы».
В прокуратуре Украины также было выявлено множество удручающих фактов злоупотреблений в этой сфере. По итогам заседания президент Зеленский призвал оперативно подходить к вопросам назначения инвалидности, а также обеспечить полную цифровизацию процессов оценки инвалидности.
Основной момент, привлекающий внимание к процессу борьбы с фальшивой инвалидностью, заключается в охвате уязвимых слоев населения. Как известно, во всем мире инвалиды считаются уязвимой группой, требующей особого подхода. И именно с этой точки зрения в Азербайджане за последние годы были проведены принципиально важные реформы.
По мнению доктора экономических наук Эльшада Мамедова, председателя общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты населения, происходящие в настоящее время геополитические события, войны и политические конфликты оказывают серьезное влияние на социальную политику подавляющего большинства стран.
Как следствие, война между Россией и Украиной, помимо создания серьезных проблем для государства и правительства Украины, выявила также проблемы в самой системе социальной защиты этой страны.
«В Украине вопрос фальшивых назначений инвалидности стал критическим фактором, углубившим социальные проблемы и распространившимся на экономическую и военно-политическую повестки, - считает азербайджанский эксперт. - Сегодня эта проблема приводит к трудностям в обеспечении обороноспособности Украины, углубляет кризис и без того проблемного бюджета и макроэкономической политики, а также способствует существующим социально-психологическим напряжениям и резкому дисбалансу на рынке труда».
Мамедов добавил, что изменения, которые с 2018 года внедряются в систему социальной защиты в Азербайджане, а также глубокие структурные, системные и опережающие реформы защитили страну от множества рисков и вызовов, которые в противном случае были бы просто неизбежны. По словам эксперта, именно приоритетное внимание к цифровизации процесса назначения инвалидности, обеспечение системной прозрачности и устранение негативных проявлений стали неоспоримыми достижениями инновационной системы социальной защиты, сформировавшейся в Азербайджане.
«Помимо этого, крайне несправедливо рассматривать реформы, связанные с назначением инвалидности и предоставлением медицинских и социальных реабилитационных услуг, как шаги к сокращению бюджетных расходов и снижению государственных затрат, - отметил Эльшад Мамедов. - За последние шесть лет основное направление проводимых в Азербайджане реформ было сосредоточено не на количественных, а на качественных аспектах».
Он отметил, что только за период с января по август нынешнего года инвалидность в Азербайджане была назначена 36,4 тысячи человек, причем для половины из них это была первая инвалидность. Сразу же после этого соответствующие социальные выплаты этим людям осуществляются уже проактивно, то есть независимо от того, обращались они или нет. Кроме того, только в этом году соответствующие реабилитационные услуги были оказаны почти 100 тысячам гражданам страны.
«При комплексном подходе обеспечение прозрачности и эффективного управления в системе социальной защиты оказывает серьезное влияние на эффективность управления государственным бюджетом, макроэкономическую устойчивость, на соблюдение принципа социальной справедливости при распределении национального дохода и, следовательно, на общую социальную среду страны», — добавил Эльшад Мамедов.
Эксперт сообщил, что за последние шесть лет социальные расходы в государственном бюджете Азербайджана значительно возросли. В стране были последовательно приняты четыре социальных пакета, которые привели к улучшению социального положения населения, повышению покупательной способности на внутреннем рынке и, таким образом, созданию возможностей для экономической активности, роста и развития экономики.
«Также следует учитывать положительное влияние на военную мощь нашей страны, - отметил Мамедов. - Безусловно, решение проблем, связанных с назначением инвалидности и реабилитационными услугами, окажет влияние на обороноспособность государства. В результате реализации прозрачной и прогрессивной управленческой деятельности, основанной на политической воле президента Ильхама Алиева, полученные ресурсы направляются на укрепление социальной защиты населения и увеличение социальных выплат».