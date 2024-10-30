Украинские дроны налетают на Россию

Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Курской и Белгородской областями.

Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному - над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.