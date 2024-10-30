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Украинские дроны налетают на Россию

00:33 695

Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над Курской и Белгородской областями.

Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному - над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.

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