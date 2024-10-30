В игру вступает Арнольд Шварценеггер

Америка должна закрыть дверь перед Трампом и разделением, которое он несет. Эта фраза принадлежит всемирно известному актеру Арнольду Шварценеггеру, который в среду написал в социальной сети Илона Маска Х, что он поддерживает Камалу Харрис. Его послание, вопреки традициям сети, было довольно большим. Если Трамп будет переизбран, написал он, «это будут еще четыре года bullshit (дословно «дерьма»), которые сделают нас еще более злыми, еще более разделенными и ненавидящими друг друга». По словам Шварценеггера, «нужно закрыть дверь в этой странице американской истории, а Трамп не сделает этого».

Актер и бывший губернатор Калифорнии говорит, что он прежде всего американец и уже потом республиканец. Любопытно, что в 2016 году он на какое-то время заменял Трампа в качестве ведущего шоу «Кандидат». Однако впоследствии их дороги разошлись. Шварценеггер подверг Трампа резкой критике за то, что тот спровоцировал атаку своих сторонников на Капитолий 6 января 2021 года — это нападение он сравнил с «Ночью длинных ножей» в нацистской Германии. Ему были отвратительны и многие высказывания Трампа в ходе этой избирательной кампании, например, когда тот назвал Америку «свалкой», «мусорным баком для всего мира». Его ярость вызывало то, что тот говорит о своих политических противниках как о «внутренних врагах», его клевета на собственную страну, его язык, разделяющий и оскорбляющий людей, его потуги снизить налоги для самых богатых. Шварценеггер говорит, что ему не нравится политика и он не доверяет политикам. Но при этом он хочет, чтобы «страна шла вперед». «И хотя у меня масса разногласий с их платформой, я считаю, что единственный путь добиться движения вперед — это с Харрис и Уолцем», - пишет голливудская знаменитость. Поддержка Шварценеггером дуэта демократов произошла в самый ответственный момент всей избирательной кампании. До выборов остаются считанные дни, а страна захлебнулась в потоке взаимных разоблачений и сомнительных политических игр.

На этой неделе газета Washington Post впервые за 50 лет в своей редакционной колонке не стала поддерживать ни одного кандидата в президенты. От нее, совершенно продемократической газеты, ждали, что она скажет добрые слова в адрес Камалы Харрис, и текст этой колонки уже был готов, как в последний момент владелец издания Джефф Безос (он же хозяин Amazon) запретил ее публикацию. Он объяснил свою волю тем, что хочет добиться объективности и непредвзятости своей газеты, мол, пускай избиратели сами решают, за кого голосовать. Но журналисты газеты в разговорах со мной убеждены, что Безос просто хеджирует риски на случай избрания Трампа. Их возмущению не было предела, десятки тут же уволились, а WP только за один день потеряла 200 тысяч подписчиков. Однако это событие, при всей его важности, нельзя причислить к общенациональным новостям. А вот скандал, который вполне может повлиять на результаты выборов. Haqqin.az уже писал о том, что на заключительном ралли Трампа в Мэдисон Сквер Гарден один из комиков, выступавший, так сказать, «на подтанцовке», вдруг сказал с улыбкой, что Пуэрто-Рико является «плавающим мусорным островом». На дыбы тут же встали сотни тысяч пуэрториканцев, проживающих в Пенсильвании и других колеблющихся штатах, от которых зависит результат выборов. Трамп попытался отмежеваться от этого высказывания, но шлейф скандала накрыл его с головой. Он посетил после этого город в Пенсильвании - Аллентаун, но там его ждал очень холодный прием.