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Иран готовится к удару по Израилю

накануне
01:14 785

Атака Израиля на Иран встретит «окончательный и болезненный» ответ, который, вероятно, произойдет до президентских выборов в США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник.

Эти слова сигнализируют об отходе от первоначальной попытки Ирана приуменьшить серьезность ударов, нанесенных Израилем, когда Израиль впервые открыто признал удары по иранским целям, отмечает телеканал.

«Ответ Ирана на агрессию сионистского режима будет окончательным и болезненным», — заявил источник, знакомый с ходом обсуждений в Иране.

Хотя источник не назвал точную дату атаки, он добавил, что она, «вероятно, состоится до дня выборов президента США».

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