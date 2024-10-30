Удар по жилому дому в Харькове. Много погибших

Как сообщил мэр Харькова И.Терехов, известно о 18 пострадавших. Спасатели достали 13 человек из разрушенного дома.

На верхних этажах все еще заблокированы люди.

* * *

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщают, что российская управляемая авиабомба попала в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе города.



Синегубов пишет, что предварительно есть минимум семь пострадавших, в доме возник пожар и разрушен целый подъезд.



Российские военные пока не комментировали эти сообщения.

* * *

Взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Другие подробности не приводятся.

В Харьковской области Украины действует воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.