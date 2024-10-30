Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах

Увы, «Нюрнберг» проиграл со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Германии.

Махир Эмрели был заменен на 81-й минуте. Но, конечно, азербайджанский нападающий может и эту игру записать в своей актив.

Следующий матч «Нюрнберг» проведет 3 ноября в гостях против «Гамбурга». Это будет игра 11-го тура второй Бундеслиги.

*** 01:19

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели продолжает забивать в играх за немецкий «Нюрнберг».