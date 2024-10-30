Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах
Увы, «Нюрнберг» проиграл со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Германии.
Махир Эмрели был заменен на 81-й минуте. Но, конечно, азербайджанский нападающий может и эту игру записать в своей актив.
Следующий матч «Нюрнберг» проведет 3 ноября в гостях против «Гамбурга». Это будет игра 11-го тура второй Бундеслиги.
*** 01:19
Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели продолжает забивать в играх за немецкий «Нюрнберг».
Сегодня он отличился в гостевом матче 1/16 финала Кубка Германии, играя против клуба из первой Бундеслиги «Хоффенхайма». Махир вышел в стартовом составе, а гол забил на 48-й минуте, сравняв счет в матче - 1:1. Игра продолжается.
Эмрели забивает в Германии в третьем матче подряд. Ранее он поражал ворота соперников в играх второй Бундеслиги, где выступает «Нюрнберг». 20 октября азербайджанский форвард забил «Гройтер Фюрту», а 26 октября - «Яну». В обоих матчах «Нюрнберг» одержал победу и занимает в чемпионате 8-е место.
Для сравнения: сегодняшний соперник команды Эмрели - «Хоффенхайм» - располагается на 15-й позиции в первой Бундеслиге. Также «Хоффенхайм» представляет Германию в Лиге Европы.