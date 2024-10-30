Израиль и США предлагают «Хезболле» капитуляцию

Согласно проекту соглашения, с момента его подписания должно обеспечиваться полное прекращения огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движением "Хезболла". Перемирие начнется с периода в 60 дней, в ходе которого армия Ливана и Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) должны обеспечить полное разоружение и демонтаж инфраструктуры "Хезболлы" к югу от реки Литани и гарантировать отсутствие каких-либо вооруженный формирований на этой территории.

Израильская государственная телерадиокомпания Kan опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами Ливана и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией Совбеза № 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.

Израиль, со своей стороны, должен за семь дней вывести подразделения ЦАХАЛ из Южного Ливана. Вывод будет осуществляться под контролем США и еще одной страны, говорится в документе.

Проект соглашения предполагает, что через определенное количество дней, которое будет определено позднее после прекращения огня, армия Ливана развернет свои силы на всех наземных, воздушных и морских пограничных переходах. Отмечается, что правительство Ливана будет полностью контролировать любой ввоз оружия в страну или его производство внутри страны.

По истечении 60 дней Израиль и Ливан проведут непрямые переговоры через США о полном выполнении резолюции 1701 СБ ООН и урегулировании пограничных споров. Будет также создан новый Международный механизм мониторинга и обеспечения соблюдения прекращения огня (Monitoring and Enforcement Mechanism, IMEM).

В документе подчеркивается, что Израиль и Ливан имеют право действовать в целях самообороны в случае необходимости. Отдельно подчеркивается, что Израиль сохраняет право защищаться от возникающих угроз, если ливанское правительство не сможет предотвратить угрозу со своей территории, включая производство, хранение и транспортировку тяжелых вооружений, ракет и прочих современных видов вооружений.

По данным Kan, проект документа уже был представлен политическому эшелону в Израиле, а в четверг ожидается визит в Израиль советника президента США Амоса Хохштейна и координатора американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка для обсуждения прекращения огня с Ливаном.