Совбез ООН обсуждает корейских солдат в Украине… Россия: «НАТО в Украине!»

Совет Безопасности ООН проводит заседание, созванное по требованию США и Великобритании из-за сообщений об отправке северокорейских войск на войну в Украине. Как сообщает ВВС, на заседании уже выступил российский постпред Василий Небензя, который назвал эти сообщения «голословными утверждениями в отсутствие мало-мальски убедительных доказательств». Также он заявил, не приводя доказательств, что западные страны выдвигают подобные утверждения для того, чтобы «задним числом оправдать отправку войск НАТО» в Украину.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон в начале года допускал гипотетическую возможность отправки западных войск в Украину в будущем. Это предложение остальные западные лидеры публично отвергли.

«В вопросах сотрудничества с Пхеньяном наша позиция абсолютно честна и открыта, — прочитал Небензя подготовленный текст с листа бумаги. — КНДР — наш добрый сосед и близкий партнер, с которым мы развиваем отношения во многих областях. Это наше суверенное право. Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР в военной и других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран, не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить».

В участии северокорейских войск в войне в Украине видит для себя угрозу, в частности, Южная Корея, которая считает, что это позволит северокорейской армии приобрести боевой опыт в условиях, когда Пхеньян даже формально отказался от стремления к мирному объединению с Югом и объявил его враждебной страной, которая должна быть подчинена силой оружия.