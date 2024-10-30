Евросоюз готовится к биологической войне: "Готовьте запасы на 72 часа"

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала жителям стран ЕС обзавестись запасами самого необходимого на трое суток на случай кризисных ситуаций, таких как кибератаки и диверсии.

Как сообщает «Немецкая волна», такая рекомендация содержится в представленном в среду, 30 октября, докладе регулятора об усилении гражданского и военного обеспечения.

Авторы доклада рекомендуют разработать инструкции для граждан по обеспечению себя предметами первой необходимости, а также на случай химических, биологических или ядерных инцидентов. Один-единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города, отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.