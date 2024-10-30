USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Евросоюз готовится к биологической войне: "Готовьте запасы на 72 часа"

01:54 481

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала жителям стран ЕС обзавестись запасами самого необходимого на трое суток на случай кризисных ситуаций, таких как кибератаки и диверсии.

Как сообщает «Немецкая волна», такая рекомендация содержится в представленном в среду, 30 октября, докладе регулятора об усилении гражданского и военного обеспечения.

Авторы доклада рекомендуют разработать инструкции для граждан по обеспечению себя предметами первой необходимости, а также на случай химических, биологических или ядерных инцидентов. Один-единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города, отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Удар по жилому дому в Харькове. Много погибших
Удар по жилому дому в Харькове. Много погибших обновлено: 02:21
02:21 1060
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах ФОТО, ВИДЕО; обновлено
01:44 908
Иран готовится к удару по Израилю
Иран готовится к удару по Израилю накануне
01:14 788
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту» о развитии ситуации
30 октября 2024, 23:36 2801
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 3054
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 1548
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция
30 октября 2024, 21:45 5103
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
30 октября 2024, 17:19 5029
Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
30 октября 2024, 21:56 3269
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 4711
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
30 октября 2024, 15:00 11189

ЭТО ВАЖНО

Удар по жилому дому в Харькове. Много погибших
Удар по жилому дому в Харькове. Много погибших обновлено: 02:21
02:21 1060
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах ФОТО, ВИДЕО; обновлено
01:44 908
Иран готовится к удару по Израилю
Иран готовится к удару по Израилю накануне
01:14 788
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту» о развитии ситуации
30 октября 2024, 23:36 2801
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 3054
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 1548
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция
30 октября 2024, 21:45 5103
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
30 октября 2024, 17:19 5029
Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
30 октября 2024, 21:56 3269
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 4711
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
30 октября 2024, 15:00 11189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться