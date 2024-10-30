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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Польша будет сбивать российские ракеты?

01:58 295

Группа американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить Польше «перехватывать и нейтрализовывать» ракеты, летящие над территорией Украины, «особенно те, что могут угрожать воздушному пространству Польши», пишет The Hill со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции текст письма.

«Запрос Польши о возможности перехвата и уничтожения ракет над Украиной — это неотложная и необходимая мера поддержки Украины и защиты границ НАТО», — отмечают авторы обращения. В письме конгрессмены напомнили об инциденте, произошедшем 15 ноября 2022 года, когда российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре, и одна из ракет упала на польскую территорию, в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной.

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