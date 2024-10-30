Вашингтон: «Третьи страны могут войти в Украину»

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО.

"Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий", - сообщил он на вопрос журналистов о том, могут ли другие страны отправить своих военнослужащих воевать на стороне Украины в качестве ответного шага на якобы присутствие военных из КНДР в зоне СВО.

Остин добавил, что не хочет спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать, а также признал, что США не могут помешать военным из КНДР находиться в зоне СВО, несмотря на продолжающиеся усилия Запада в этом направлении.