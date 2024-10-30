24857 бесплатных гастроскопий в Азербайджане

Тошнота, рвота, отсутствие аппетита, постоянные боли в желудке, затруднение и болезненность акта глотания, тяжесть в желудке после приема пищи и быстрое ощущение сытости, боли в верхней части живота, понос или запоры, анемия, желудочно-кишечное кровотечение и пр. симптомы являются показанием для гастроскопии.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

За 6 первых месяцев 2024 года в Азербайджане за счет обязательного медицинского страхования выполнено 24 857 гастроскопий.

Гастроскопия проводится с использованием специального эндоскопического оборудования - гастроскопа, который представляет собой длинную, тонкую и гибкую трубку с линзой на конце. Данная трубка вводится через рот в пищевод и желудок, а далее до двенадцатиперстной кишки.

Гастроскопия позволяет получить подробную информацию о состоянии слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявить очаги воспаления, язвы, образования и прочие заболевания. Другие методы инструментальной диагностики (в том числе УЗИ, КТ, МРТ) не могут дать столь точного изображения желудочно-кишечного тракта.

Гастроскопию можно проводить как в экстренном, так и в плановом порядке. Экстренную гастроскопию обычно проводят при кровотечениях в пищеварительном тракте, при наличии инородных тел в пищеводе и желудке.

На данном этапе одновременно с диагностикой удаляют инородное тело, находящееся в пищеварительной системе пациента, останавливают кровотечение. Плановое обследование проводится при наличии хронических заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Перед исследованием желудок должен быть пустым. За 6–12 часов до процедуры нельзя есть и пить.

Исследование может проводиться под местной и общей анестезией (внутривенное введение седативного препарата). Процедура обычно занимает 4-5 минут под местной анестезией (без седации) и 35 минут с седацией. После медицинского обследования пациенты могут продолжать вести нормальную обычную жизнедеятельность. Обезболивание, проводимое при оказании указанной медицинской услуги в амбулаторных и стационарных условиях, также покрывается обязательным медицинским страхованием. Кроме того, при выявлении патологических изменений при гастроскопии также за счет страхования проводятся биопсия подозрительных участков и гистологическое исследование взятого материала.

Существует ряд противопоказаний к проведению плановой гастроскопии. Поэтому рассматривается состояние здоровья пациентов, которым назначена гастроскопия. Диагностика не считается целесообразной при тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, остром инфаркте миокарда, чрезмерной деформации позвоночника и грудной клетки, острых нарушениях мозгового кровообращения и прочих заболеваниях.

Гастроскопия проводится по медицинским показаниям по направлению, выданному квалифицированным врачом, в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения и частных медицинских учреждениях, заключивших договор с Агентством.