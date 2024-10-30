Северная Корея запустила межконтинентальную ракету
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Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
По информации агентства, запуск был совершен в направлении Японского моря.
О запуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР также сообщило Минобороны Японии, передает агентство Kyodo.
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