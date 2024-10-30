Северная Корея запустила межконтинентальную ракету

Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По информации агентства, запуск был совершен в направлении Японского моря.

О запуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР также сообщило Минобороны Японии, передает агентство Kyodo.