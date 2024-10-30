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Северная Корея запустила межконтинентальную ракету

03:00 485

Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По информации агентства, запуск был совершен в направлении Японского моря.

О запуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР также сообщило Минобороны Японии, передает агентство Kyodo.

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