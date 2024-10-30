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Предвыборная гонка: Трамп в мусоровозе. А Белый дом оправдывается

08:39 1543

Бывший президент США Дональд Трамп, прибыв на предвыборное мероприятие в городе Грин-Бей (Висконсин), забрался в кабину белого мусоровоза, украшенного лозунгом его кампании, и, сидя на пассажирском сиденье, пообщался с журналистами, сообщают AP и The Hill.

На нем был надет оранжево-желтый светоотражающий жилет поверх белой рубашки. «Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена», — сказал Трамп.

Так он отреагировал на недавние комментарии действующего президента, демократа Джо Байдена, который, как утверждают сторонники Трампа, назвал их «мусором». Кандидат в главы государства от республиканцев решил использовать ситуацию в свою пользу, отмечают издания.

На этой неделе Байден на онлайн-встрече с латиноамериканскими избирателями прокомментировал высказывание комика Тони Хинчклиффа на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, назвавшего Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора». «The only garbage I see floating out there is his supporters» («Единственный плавучий мусор, что я вижу, — это его сторонники») — так была услышана фраза Джо Байдена, которую он произнес на встрече.

Сторонники Трампа посчитали, что замечания Байдена касаются именно их. Предвыборный штаб республиканца обвинил президента в оскорблении «десятков миллионов американцев» и поинтересовался, возьмет ли Байден эти слова обратно и будет ли извиняться вице-президент, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис.

Сам Байден заявил, что его неправильно поняли. В своем личном аккаунте в соцсети X Байден написал, что имел в виду агрессивную риторику комика Хинчклиффа. «Мусор — это единственное слово, которое приходит мне на ум применительно к словам ненависти, провучавшим из уст сторонника Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден», — написал он.

В твите Байден использовал слово supporter по отношению к Хинчклиффу. Это же слово он произнес в своем выступлении перед избирателями в зуме.

В тот же день Белый дом опубликовал буквальную расшифровку всей этой встречи. Из нее следует, что Байден произнес не supporters, a supporter’s, то есть употребил не множественное число слова «сторонник», а притяжательную форму единственного числа. Эти слова звучат одинаково. В этой версии реплика Байдена выглядит так: «The only garbage I see floating out there is his supporter’s — his — his demonisation of Latinos is unconscionable» («Единственный плавучий мусор, который я вижу, принадлежит его стороннику — его — его демонизация латиноамериканцев бессовестна»).

The Hill отмечает, что «мусорный скандал» стал «спасательным кругом» для кампании Трампа. Бывший президент и его союзники подверглись критике из-за риторики, звучавшей на предвыборном мероприятии в Мэдисон-сквер-гарден, где выступавшие допускали многочисленные расистские и сексистские высказывания в адрес демократов. Сам Трамп, хотя и попытался дистанцироваться от Хинчклиффа, не осудил его слов о Пуэрто-Рико.

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