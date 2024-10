Предвыборная гонка: Трамп в мусоровозе. А Белый дом оправдывается

На этой неделе Байден на онлайн-встрече с латиноамериканскими избирателями прокомментировал высказывание комика Тони Хинчклиффа на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, назвавшего Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора». «The only garbage I see floating out there is his supporters» («Единственный плавучий мусор, что я вижу, — это его сторонники») — так была услышана фраза Джо Байдена, которую он произнес на встрече.

Сторонники Трампа посчитали, что замечания Байдена касаются именно их. Предвыборный штаб республиканца обвинил президента в оскорблении «десятков миллионов американцев» и поинтересовался, возьмет ли Байден эти слова обратно и будет ли извиняться вице-президент, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис.

Сам Байден заявил, что его неправильно поняли. В своем личном аккаунте в соцсети X Байден написал, что имел в виду агрессивную риторику комика Хинчклиффа. «Мусор — это единственное слово, которое приходит мне на ум применительно к словам ненависти, провучавшим из уст сторонника Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден», — написал он.

В твите Байден использовал слово supporter по отношению к Хинчклиффу. Это же слово он произнес в своем выступлении перед избирателями в зуме.

В тот же день Белый дом опубликовал буквальную расшифровку всей этой встречи. Из нее следует, что Байден произнес не supporters, a supporter’s, то есть употребил не множественное число слова «сторонник», а притяжательную форму единственного числа. Эти слова звучат одинаково. В этой версии реплика Байдена выглядит так: «The only garbage I see floating out there is his supporter’s — his — his demonisation of Latinos is unconscionable» («Единственный плавучий мусор, который я вижу, принадлежит его стороннику — его — его демонизация латиноамериканцев бессовестна»).

The Hill отмечает, что «мусорный скандал» стал «спасательным кругом» для кампании Трампа. Бывший президент и его союзники подверглись критике из-за риторики, звучавшей на предвыборном мероприятии в Мэдисон-сквер-гарден, где выступавшие допускали многочисленные расистские и сексистские высказывания в адрес демократов. Сам Трамп, хотя и попытался дистанцироваться от Хинчклиффа, не осудил его слов о Пуэрто-Рико.