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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

прямой эфир
Отдел информации
09:57 2115

Накануне вечером на телеканале CNN прозвучала сенсационная информация. Со ссылкой на высокопоставленный источник телеканал утверждает, что до президентских выборов в США, то есть до 5 ноября, Иран нанесет окончательный и болезненный удар по Израилю.

 «Ответ Ирана на агрессию сионистского режима будет окончательным», — заявил источник, знакомый с ходом обсуждений в Иране.

Как в Израиле встретили новость о вероятном ответном ударе Ирана? Готов ли Тель-Авив к отражению атаки?

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az отвечает официальный представитель канцелярии премьер-министра Израиля, советник Нетаньяху – Ариэль Бульштейн.

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