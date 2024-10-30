Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Накануне вечером на телеканале CNN прозвучала сенсационная информация. Со ссылкой на высокопоставленный источник телеканал утверждает, что до президентских выборов в США, то есть до 5 ноября, Иран нанесет окончательный и болезненный удар по Израилю.

«Ответ Ирана на агрессию сионистского режима будет окончательным», — заявил источник, знакомый с ходом обсуждений в Иране.

Как в Израиле встретили новость о вероятном ответном ударе Ирана? Готов ли Тель-Авив к отражению атаки?

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az отвечает официальный представитель канцелярии премьер-министра Израиля, советник Нетаньяху – Ариэль Бульштейн.

Не забудьте подписаться на наш Youtube-канал.