Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!

Решения по участию делегации Армении в Конференции ООН по климату COP29 в Баку пока нет, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Отвечая на вопрос, есть ли решение по поводу визита в Баку, Мирзоян сказал: «Нет».

Касаясь вопроса азербайджано-армянского урегулирования, Мирзоян заявил, что обе страны в ближайшем будущем смогут согласовать весь проект мирного соглашения.

«Я хочу сказать с осторожным оптимизмом, что в ближайшем будущем мы сумеем договориться по одному-двум оставшимся пунктам и иметь полностью согласованный мирный договор», - подчеркнул армянский министр.

Армянские власти ранее получили приглашение принять участие в крупном мероприятии ООН, которое пройдет в Азербайджане. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решения по участию в этом мероприятии все еще нет.

В свою очередь, глава аппарата премьера Араик Арутюнян отметил, что на решение поехать в Баку могут повлиять «многие обстоятельства».

Конференция ООН по климату COP29 состоится в столице Азербайджана Баку 11-22 ноября.