Загрязнение воздуха и риск развития инсульта
Окружающая среда оказывает существенное влияние на функции человеческого организма, сказала руководитель проекта «Инсультная служба» Министерства здравоохранения, врач-невролог, специалист по инсульту Парвин Аллахъярова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.
По ее словам, вопросы экологической безопасности являются одним из приоритетных направлений для нашей страны: «Проведение в Азербайджане такой масштабной экологической конференции, как 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), является ярким тому подтверждением».
П.Аллахъярова отметила, что на тему «Климатические изменения и инсульт» проведено множество исследований: «Как известно, это проблемы, связанные с загрязнением воздуха и глобальным потеплением. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие загрязнения воздуха увеличивает риск инсульта. В связи с текущими изменениями климата ожидается повышение солености воды. А это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления и, как следствие, увеличению риска инсульта».
«Соответствующим приказом Министерства здравоохранения в 2021 году в Бакинском центре здоровья создан специализированный инсультный центр. Этот центр был создан как пилотный проект и работает уже 3 года по принципу «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году». Помимо этого, врачи-ревматологи и специализирующиеся на инсульте медсестры Центра работают на основе междисциплинарного подхода по неврологии, радиологии, неотложной медицине, нейрохирургии, реанимации, реабилитации, кардиологии, эндокринологии и гематологии, сказала Парвин Аллахъярова.
По ее словам, в специализированном инсультном центре Минздрава проводится внутривенный тромболизис, эндоваскулярная тромбэктомия и реперфузионная терапия. Помимо этого, назначение вторичной профилактики в зависимости от патогенетического типа инсульта проводится в виде мультидисциплинарного подхода, основанного на принципах доказательной медицины в соответствии со стандартами современной медицины: «В Центре также проводится эндоваскулярное и нейрохирургическое лечение субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияний, лечение острого венозного инсульта и других видов инсульта. Лечение пациентов острого периода в инсультном центре осуществляется в специализированном инсультном отделении интенсивной терапии (Stroke Unit). В современной медицине для достижения оптимальных результатов при лечении острого инсульта этот подход считается «золотым стандартом». При центре также действует инсультная поликлиника».
П.Аллахъярова отметила, что к реализации проекта инсультной службы Минздрава привлечены два международных специалиста-эксперта по неврологии с мировым именем: «Один из экспертов, невролог Заза Кацарава, является профессором неврологии Университета Дуйсбург-Эссен в Германии. Другой международный эксперт проекта - профессор Копенгагенского университета по неврологии (Дания), президент Международного общества головной боли Масуд Ашина».