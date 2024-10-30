Загрязнение воздуха и риск развития инсульта

По ее словам, вопросы экологической безопасности являются одним из приоритетных направлений для нашей страны: «Проведение в Азербайджане такой масштабной экологической конференции, как 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), является ярким тому подтверждением».

Окружающая среда оказывает существенное влияние на функции человеческого организма, сказала руководитель проекта «Инсультная служба» Министерства здравоохранения, врач-невролог, специалист по инсульту Парвин Аллахъярова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

П.Аллахъярова отметила, что на тему «Климатические изменения и инсульт» проведено множество исследований: «Как известно, это проблемы, связанные с загрязнением воздуха и глобальным потеплением. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие загрязнения воздуха увеличивает риск инсульта. В связи с текущими изменениями климата ожидается повышение солености воды. А это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления и, как следствие, увеличению риска инсульта».

«Соответствующим приказом Министерства здравоохранения в 2021 году в Бакинском центре здоровья создан специализированный инсультный центр. Этот центр был создан как пилотный проект и работает уже 3 года по принципу «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году». Помимо этого, врачи-ревматологи и специализирующиеся на инсульте медсестры Центра работают на основе междисциплинарного подхода по неврологии, радиологии, неотложной медицине, нейрохирургии, реанимации, реабилитации, кардиологии, эндокринологии и гематологии, сказала Парвин Аллахъярова.

По ее словам, в специализированном инсультном центре Минздрава проводится внутривенный тромболизис, эндоваскулярная тромбэктомия и реперфузионная терапия. Помимо этого, назначение вторичной профилактики в зависимости от патогенетического типа инсульта проводится в виде мультидисциплинарного подхода, основанного на принципах доказательной медицины в соответствии со стандартами современной медицины: «В Центре также проводится эндоваскулярное и нейрохирургическое лечение субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияний, лечение острого венозного инсульта и других видов инсульта. Лечение пациентов острого периода в инсультном центре осуществляется в специализированном инсультном отделении интенсивной терапии (Stroke Unit). В современной медицине для достижения оптимальных результатов при лечении острого инсульта этот подход считается «золотым стандартом». При центре также действует инсультная поликлиника».

П.Аллахъярова отметила, что к реализации проекта инсультной службы Минздрава привлечены два международных специалиста-эксперта по неврологии с мировым именем: «Один из экспертов, невролог Заза Кацарава, является профессором неврологии Университета Дуйсбург-Эссен в Германии. Другой международный эксперт проекта - профессор Копенгагенского университета по неврологии (Дания), президент Международного общества головной боли Масуд Ашина».