USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Загрязнение воздуха и риск развития инсульта

разъясняет врач Парвин Аллахъярова
10:41 710

Окружающая среда оказывает существенное влияние на функции человеческого организма, сказала руководитель проекта «Инсультная служба» Министерства здравоохранения, врач-невролог, специалист по инсульту Парвин Аллахъярова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, вопросы экологической безопасности являются одним из приоритетных направлений для нашей страны: «Проведение в Азербайджане такой масштабной экологической конференции, как 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), является ярким тому подтверждением».

П.Аллахъярова отметила, что на тему «Климатические изменения и инсульт» проведено множество исследований: «Как известно, это проблемы, связанные с загрязнением воздуха и глобальным потеплением. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие загрязнения воздуха увеличивает риск инсульта. В связи с текущими изменениями климата ожидается повышение солености воды. А это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления и, как следствие, увеличению риска инсульта».

«Соответствующим приказом Министерства здравоохранения в 2021 году в Бакинском центре здоровья создан специализированный инсультный центр. Этот центр был создан как пилотный проект и работает уже 3 года по принципу «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году». Помимо этого, врачи-ревматологи и специализирующиеся на инсульте медсестры Центра работают на основе междисциплинарного подхода по неврологии, радиологии, неотложной медицине, нейрохирургии, реанимации, реабилитации, кардиологии, эндокринологии и гематологии, сказала Парвин Аллахъярова.

По ее словам, в специализированном инсультном центре Минздрава проводится внутривенный тромболизис, эндоваскулярная тромбэктомия и реперфузионная терапия. Помимо этого, назначение вторичной профилактики в зависимости от патогенетического типа инсульта проводится в виде мультидисциплинарного подхода, основанного на принципах доказательной медицины в соответствии со стандартами современной медицины: «В Центре также проводится эндоваскулярное и нейрохирургическое лечение субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияний, лечение острого венозного инсульта и других видов инсульта. Лечение пациентов острого периода в инсультном центре осуществляется в специализированном инсультном отделении интенсивной терапии (Stroke Unit). В современной медицине для достижения оптимальных результатов при лечении острого инсульта этот подход считается «золотым стандартом». При центре также действует инсультная поликлиника».

П.Аллахъярова отметила, что к реализации проекта инсультной службы Минздрава привлечены два международных специалиста-эксперта по неврологии с мировым именем: «Один из экспертов, невролог Заза Кацарава, является профессором неврологии Университета Дуйсбург-Эссен в Германии. Другой международный эксперт проекта - профессор Копенгагенского университета по неврологии (Дания), президент Международного общества головной боли Масуд Ашина».

Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
10:28 3058
Ильхам Алиев в парке электробусов
Ильхам Алиев в парке электробусов
10:15 3062
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети обновлено 10:10
10:10 8544
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения добавлено фото
10:04 3287
В игру вступает Арнольд Шварценеггер
В игру вступает Арнольд Шварценеггер наша корреспонденция
01:02 8721
Предвыборная гонка: Трамп в мусоровозе. А Белый дом оправдывается
Предвыборная гонка: Трамп в мусоровозе. А Белый дом оправдывается
08:39 3081
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах ФОТО, ВИДЕО; обновлено
01:44 5606
Иран готовится к удару по Израилю
Иран готовится к удару по Израилю накануне
01:14 3788
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту» о развитии ситуации
30 октября 2024, 23:36 8024
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 4105
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 5933

ЭТО ВАЖНО

Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
10:28 3058
Ильхам Алиев в парке электробусов
Ильхам Алиев в парке электробусов
10:15 3062
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети обновлено 10:10
10:10 8544
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения добавлено фото
10:04 3287
В игру вступает Арнольд Шварценеггер
В игру вступает Арнольд Шварценеггер наша корреспонденция
01:02 8721
Предвыборная гонка: Трамп в мусоровозе. А Белый дом оправдывается
Предвыборная гонка: Трамп в мусоровозе. А Белый дом оправдывается
08:39 3081
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах
Махир Эмрели раззабивался в Германии: три гола в трех матчах ФОТО, ВИДЕО; обновлено
01:44 5606
Иран готовится к удару по Израилю
Иран готовится к удару по Израилю накануне
01:14 3788
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту» о развитии ситуации
30 октября 2024, 23:36 8024
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
30 октября 2024, 18:50 4105
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
Липовые справки в Украине и реформы в Азербайджане
00:21 5933
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться