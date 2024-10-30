Российский аэропорт закрыли: угроза атаки дронов

Международный аэропорт Гагарин в Саратове временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале написал, что Минобороны России предупредило о возможной атаке беспилотников. Сообщений о появлении дронов в небе над регионом не поступало.