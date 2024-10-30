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Маск пообещал «веселое время» для США

10:59 1074

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во второй раз возглавит Белый дом, то это станет «самым веселым» периодом для Соединенных Штатов, заявил в своем Х американский бизнесмен Илон Маск (богатейший человек планеты по версии Forbes с состоянием $268,2 млрд).

«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», — написал он.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), по состоянию на 30 октября отрыв кандидата от Демпартии составляет менее 2 п.п.: 48,1% у Камалы Харрис против 46,7% у Трампа. За последний месяц Трамп смог сократить отставание от Харрис, которое усилилось после неудачных для республиканца дебатов.

Илон Маск — один из наиболее известных людей, открыто поддержавших Трампа. Он регулярно выступает на предвыборных мероприятиях республиканца, а также критикует демократов.

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