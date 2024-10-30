Около ста погибших от наводнений в Испании. Объявлен трехдневный траур

Больше всего пострадала Валенсия, где погибли 92 человека. Еще один человек погиб в Малаге, двое – в Кастилье-Ла-Манча. Количество пострадавших может вырасти, так как есть еще пропавшие без вести и их число не уточнено. Поисково-спасательные работы продолжаются, в них принимают участие военные, пожарные и полицейские.

В Испании из-за наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 95 человек. Власти страны объявили трехдневный траур, сообщает El País.

Вечером 30 октября без электричества оставались 115 тысяч человек и около 120 тысяч человек – без связи. В Валенсии до сих пор перекрыты многие дороги, тысячи смытых потоком воды автомобилей остаются на дорогах, приостановлено движение скоростных и обычных поездов.

Власти Испании пообещали оказать необходимую помощь жителям пострадавших районов. 31 октября в Валенсию прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес, который примет участие в заседании кризисного центра.

Сильные дожди прошли в восточных и южных регионах Испании вечером 29 октября. По данным метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, что примерно составляет годовую норму.