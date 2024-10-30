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Алиев встретился с новыми послами

фото; обновлено 11:55
11:55 759

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш в Азербайджане Аманула Хака, а также новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Руанда Чарльза Кайонги.

* * * 11:28

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Албания в Азербайджане Бесарта Кадии, сообщает официальный сайт главы государства.

Также глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Демократической Республики Конго в Азербайджане Ивана Вангу Нгимби.

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