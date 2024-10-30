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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

США требуют расследования выборов в Грузии

11:36 643

Соединенные Штаты требуют расследования парламентских выборов, прошедших в Грузии, и проводят консультации по этому вопросу со своими союзниками, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Об этом пишет «Эхо Кавказа».

«Мы также сказали, что консультируемся с нашими коллегами в Европейском Союзе о том, какие другие виды расследований могут быть целесообразными», - сказал Миллер.

При этом он отметил, что отношения с правительством Грузии все еще подлежат пересмотру. «Мы приостановили помощь на сумму в 95 миллионов долларов. Мы хотим, чтобы основные свободы людей были защищены – их свобода протестовать, их право выражать свое мнение, чтобы их никоим образом не ущемляли», – заявил представитель Госдепа.

Миллер также повторил посыл президента США Джо Байдена, который ранее призвал власти Грузии прозрачно расследовать все нарушения, допущенные на выборах.

30 октября Белый дом опубликовал заявление, в котором Джо Байден выражает обеспокоенность «недавним демократическим откатом в стране (Грузии)».

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