МЧС закрыло опасную газозаправку

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям выявило нарушения правил безопасности на газозаправочной станции в Агджабединском районе.

Как сообщили пресс-службе МЧС, нарушения выявили в результате плановой проверки. Работа газозаправочной станции в селе Ашагы Авшар, принадлежащей частному предпринимателю Гусейну Бахшалиеву, приостановлена из-за угрозы жизни и здоровью людей до устранения недостатков.

Специалисты агентства установили, что срок эксплуатации двух резервуаров истек, их полное техническое освидетельствование не проводилось. Кроме того, не были проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.