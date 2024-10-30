Маск обратился к женщинам, которые хотят от него детей

Американский миллиардер Илон Маск предлагает свою сперму женщинам, которые хотят от него детей. Об этом пишет газета The New York Times.

В частности, на одном из званых ужинов бизнесмен предлагал помощь паре, столкнувшейся с трудностями зачатия, говорится в публикации.

Также издание сообщает, что миллиардер строит в Техасе целый поселок, где будет жить его потомство.

NYT объясняет, что Маск считает низкую рождаемость главной угрозой человечества.