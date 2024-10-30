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Главу сайта и его сына арестовали за шантаж

12:14 734

В Ширване арестованы главный редактор и редактор сайта Dogruxeber.com.

АПА передает, что на основании информации о мошенничестве и вымогательстве ими денег у отдельных лиц в отделе полиции города Ширвана провели расследование.

Руководитель сайта Ильхам Гасанов и его сын Ренар Гасанов подозреваются в угрозах отдельным лицам путем распространения недостоверной и позорящей информации, а также в присвоении различных сумм денег. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

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