Войска КНДР вступят в войну против Украины в ноябре

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что войска КНДР, которых отправили на помощь России для участия в войне, прибудут на фронт в Украину уже в ноябре. В настоящее время на границе в РФ находится по меньшей мере 2 100 солдат. Об этом Сергей Кислица сказал на заседании Совета Безопасности ООН «Поддержание мира и безопасности Украины».

По его информации, с 23 по 28 октября как минимум семь самолетов вылетели из Восточного военного округа к границе с Украиной, перевозя около 2 100 военнослужащих. На данный момент в западные районы Курской области России уже прибыли около 400 северокорейских солдат, добавил Кислица.