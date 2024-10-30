Войска КНДР вступят в войну против Украины в ноябре
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что войска КНДР, которых отправили на помощь России для участия в войне, прибудут на фронт в Украину уже в ноябре. В настоящее время на границе в РФ находится по меньшей мере 2 100 солдат. Об этом Сергей Кислица сказал на заседании Совета Безопасности ООН «Поддержание мира и безопасности Украины».
По его информации, с 23 по 28 октября как минимум семь самолетов вылетели из Восточного военного округа к границе с Украиной, перевозя около 2 100 военнослужащих. На данный момент в западные районы Курской области России уже прибыли около 400 северокорейских солдат, добавил Кислица.
По словам украинского представителя, с 20 октября на передовых позициях в зоне ответственности 11-й десантно-штурмовой бригады действует группа северокорейских военных численностью 40 человек, выполняющая разведывательные задачи.
Ожидается, что с ноября северокорейские подразделения могут приступить к выполнению активных боевых задач против Украины.
Всего в России, говорит Кислица, около 12 тысяч корейцев, которые уже проходят подготовку на полигонах Восточного военного округа. В этот состав, по данным Кислицы, входят более 500 офицеров, включая трех генералов северокорейского Генштаба.
Кислица сообщил, что в ближайшее время планируется создание нескольких подразделений по 2–3 тысячи человек, каждое из которых будет эквивалентно российскому мотострелковому полку. При этом северокорейские военные будут носить российскую форму и вооружены российским стрелковым оружием.