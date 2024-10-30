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Пашинян: Армянского коньяка не существует

12:27 674

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что армянский коньяк нельзя называть коньяком, это «армянское бренди».

«Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, - армянское бренди», - сказал Пашинян.

По его словам, коньяк является нематериальной ценностью Франции.

Армянский премьер также заявил, что «даже в семьях должны коньяк называть бренди».

В 2021 году Армения одобрила соглашение с ЕС о финансовой поддержке со стороны Брюсселя в размере 3 миллионов евро за отказ от маркировки «коньяк» на алкогольной продукции. Бренд коньяк защищается Евросоюзом как название французской провинции.

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