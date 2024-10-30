Россия экстрадировала объявленных в розыск граждан Азербайджана

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Адилова Гадима Адиль оглу, Исрафилова Ильгара Этибар оглу, Гарибова Намика Агахан оглу, Гусейнова Махира Захир оглу и Аббасова Вахида Эдильман оглу, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно сообщению, в связи с тем, что были выявлены основания для подозрения в совершении указанными лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, приняты решения о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, они были объявлены в международный розыск за то, что скрывались от следствия.

Вышеуказанных лиц задержали на территории Российской Федерации и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставили в Азербайджан.