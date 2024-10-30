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«Громкое утро» в захваченном украинском городе

12:50 2037

Назначенная Россией администрация захваченного украинского города Бердянска (Запорожская область) сообщила, что в ночь на четверг городской морской порт и жилые кварталы пострадали от атаки украинских беспилотников.

Официальный телеграм-канал «властей» пишет со ссылкой на «представителя» назначенной Россией администрации Антона Тицкого, что семью дронами «повреждена инфраструктура» объекта, который в сообщении назван «Администрацией морских портов Азовского моря». Тицкий не уточнил, идет ли речь о повреждении самого порта или здания его администрации.

Еще три дрона, по словам «представителя администрации», попали по жилому району, где начался пожар. Три человека попали в больницу, сообщает Тицкий.

ТАСС пишет, что после удара в Бердянске были закрыты «школы, детские сады и другие общественные учреждения».

Член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские военные атаковали Бердянск шестью дронами. Целью атаки, по его словам, был морской порт. Astra сообщает, что с утра в городе слышны взрывы.

«РБК-Украина» пишет, что над портом виден дым от большого пожара. В некоторых районах города нарушено электроснабжение.

«Власти» призвали местных жителей оставаться дома «в связи с непрекращающимися попытками атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры».

Бердянск расположен на побережье Азовского моря. Город был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года. Украинские военные ранее несколько раз наносили ракетные удары по военным объектам в Бердянске, расположенном в 85 километрах от линии фронта.

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