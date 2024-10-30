«Громкое утро» в захваченном украинском городе

Назначенная Россией администрация захваченного украинского города Бердянска (Запорожская область) сообщила, что в ночь на четверг городской морской порт и жилые кварталы пострадали от атаки украинских беспилотников.

Официальный телеграм-канал «властей» пишет со ссылкой на «представителя» назначенной Россией администрации Антона Тицкого, что семью дронами «повреждена инфраструктура» объекта, который в сообщении назван «Администрацией морских портов Азовского моря». Тицкий не уточнил, идет ли речь о повреждении самого порта или здания его администрации.

Еще три дрона, по словам «представителя администрации», попали по жилому району, где начался пожар. Три человека попали в больницу, сообщает Тицкий.

ТАСС пишет, что после удара в Бердянске были закрыты «школы, детские сады и другие общественные учреждения».