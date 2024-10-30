Прокуратура заинтересовалась частной клиникой в Баку

На основании обращения граждан сотрудники прокуратуры Сураханского района Баку провели проверку в связи с нарушениями в медицинском центре General Hospital. Об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами клиники поддельных листков нетрудоспособности разным лицам. В Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса и ведется следствие.