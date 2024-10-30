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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Прокуратура заинтересовалась частной клиникой в Баку

12:54 1980

На основании обращения граждан сотрудники прокуратуры Сураханского района Баку провели проверку в связи с нарушениями в медицинском центре General Hospital. Об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами клиники поддельных листков нетрудоспособности разным лицам. В Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса и ведется следствие.

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