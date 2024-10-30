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Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили

названа причина
Инара Рафикгызы
12:59 1337

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева.

Гусейн Абдуллаев

Как сообщает haqqin.az, процесс под председательством судьи Азера Тагиева прошел в онлайн-формате, однако сам обвиняемый к нему не присоединился. В связи с этим судья объявил, что заседание провести не удастся.

Адвокат Гусейна Абдуллаева - Джавад Джавадов - объявил, что у его подзащитного серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он не смог присутствовать.

Судья заявил, что для выяснения обстоятельств неучастия экс-депутата направлен запрос в Бакинский следственный изолятор.

Мать подсудимого Зейнаб Абдуллаева утверждала, что встретилась с сыном, и он «плохо себя чувствовал». По итогу процесс был отложен на неопределенный срок.

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